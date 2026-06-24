El pronóstico de la Inteligencia Artificial para el partido entre Turquía y Estados Unidos

Para Estados Unidos el trabajo está hecho y la clasificación a dieciseisavos ya está asegurada. Para Turquía el trabajo también está hecho, aunque por motivos muy distintos, ya que las dos derrotas consecutivas lo dejaron fuera del Mundial 2026. Sin embargo, todavía queda un partido por jugar y el cierre de la fase de grupos enfrentará a dos selecciones que atraviesan momentos muy diferentes.

¿Cómo llega Estados Unidos?

Sergino Dest, Estados Unidos | Emilee Chinn/GettyImages

Estados Unidos es una de la selecciones que mejor la está pasando en el Mundial. El equipo de Mauricio Pochettino ganó sus dos primeros partidos, goleó 4-1 a Paraguay en el debut y luego superó 2-0 a Australia en Seattle. Con seis puntos en dos jornadas, aseguró la clasificación a dieciseisavos y también el primer puesto del Grupo D.

La selección anfitriona encontró respuestas a lo largo de todo su equipo. Folarin Balogun participó en la mayoría de las acciones ofensivas más peligrosas, Sergiño Dest hizo lo suyo por el sector derecho y Alex Freeman volvió a aparecer en el marcador contra Australia. La ausencia de Christian Pulisic por lesión no alteró el funcionamiento de un equipo que ya no necesita de su figura para ganar.

Pochettino podría realizar modificaciones pensando en la fase eliminatoria e incluso probar variantes para administrar cargas.

¿Cómo llega Turquía?

Arda Guler, Turquia | Matt McNulty - FIFA/GettyImages

Turquía llega golpeada a la última fecha. La selección de Vincenzo Montella perdió 2-0 contra Australia y luego cayó 1-0 ante Paraguay, resultados que sellaron su eliminación de manera prematura. El dato que mejor explica su campaña es que acumuló más de 60 remates en dos encuentros y no logró marcar un solo gol.

La decepción fue evidente dentro del plantel. "Queremos disculparnos, nos sentimos avergonzados", expresó Arda Güler. Hakan Çalhanoglu también pidió perdón a los aficionados y Montella reconoció que la fortuna no acompañó al equipo durante el torneo. De todas maneras, Turquía buscará despedirse del Mundial con una actuación que deje una mejor impresión.

Pronóstico de la IA para Estados Unidos vs Turquía

Estados Unidos llega a la última jornada con el primer puesto del Grupo D asegurado y eso podría abrir la puerta a algunas rotaciones. Aun así, los modelos mantienen a los norteamericanos como favoritos gracias a las victorias obtenidas frente a Paraguay y Australia, además de una producción ofensiva que ha sido una de las mejores de la fase de grupos.

Estados Unidos: los algoritmos le otorgan alrededor de un 49% de probabilidades de quedarse con la victoria. El equipo de Mauricio Pochettino mostró variantes suficientes para sostener su rendimiento incluso con algunas bajas importantes.

los algoritmos le otorgan alrededor de un 49% de probabilidades de quedarse con la victoria. El equipo de Mauricio Pochettino mostró variantes suficientes para sostener su rendimiento incluso con algunas bajas importantes. Empate : aparece en torno al 24% de probabilidades. El hecho de que el USMNT ya tenga asegurado el liderato y que Turquía busque despedirse con una actuación positiva aumenta las opciones de un reparto de puntos.

: aparece en torno al 24% de probabilidades. El hecho de que el USMNT ya tenga asegurado el liderato y que Turquía busque despedirse con una actuación positiva aumenta las opciones de un reparto de puntos. Turquía: ronda el 27% de probabilidades. Pese a la eliminación, los europeos generaron una enorme cantidad de situaciones de gol durante el torneo. Arda Güler, Kenan Yildiz y Hakan Çalhanoglu siguen ofreciendo argumentos para pensar en una actuación competitiva.

Recomendación de Apuesta (IA): la opción con mayor respaldo estadístico apunta a "Ambos equipos anotan" y "Más de 2.5 goles". Turquía necesita cerrar su participación con una mejor imagen y Estados Unidos ha demostrado una gran efectividad ofensiva. Como alternativa, "Estados Unidos gana" también presenta valor por el momento que atraviesa el conjunto anfitrión.

IA utilizada para los pronósticos: ChatGPT

MÁS NOTICIAS SOBRE EL MUNDIAL 2026