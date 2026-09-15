Pronóstico Inter Miami vs Cruz Azul: probabilidades, estadísticas, bajas y predicción IA

A mitad de semana tendremos el enfrentamiento entre el Inter Miami CF y el Club de Fútbol Cruz Azul en la Campeones Cup.

El conjunto rosado viene de empatar a dos anotaciones frente al Nashville SC y es sublíder de la Conferencia Este con 45 puntos.

Mientras que, el Club de Fútbol Cruz Azul viene de vencer 4-3 al Club América y son terceros de la clasificación con 15 puntos.

Siendo así, ambos clubes tienen la encomienda de ganar este cotejo pada seguir siendo protagonistas del certamen.

¿Cómo llegan Inter Miami y Cruz Azul? Estado de forma

Inter Miami Cruz Azul Inter Miami 1-2 Toronto FC 13/09/26 Cruz Azul 4-3 América 12/09/26 Chicago Fire 1-1 Inter Miami 09/09/26 Cruz Azul 1-0 Santos 06/09/26 Inter Miami 2-2 Atlanta United 09/09/26 Necaxa 1-3 Cruz Azul 28/08/26 Inter Miami 7-1 Montréal Cruz Azul 0-2 Atlas 22/08/26 Inter Miami 1-2 Toronto FC Tijuana 2-1 Cruz Azul 16/08/26

Goles esperados

Las cifras de xG que aparecen actualmente como referencia son: Inter Miami: 1.71 xG, Cruz Azul: 1.41 xG y xG total: 3.12. Eso sugiere un partido bastante parejo, aunque con ligera ventaja ofensiva para Inter Miami.

Bajas confirmadas de Inter Miami vs Cruz Azul

Inter Miami

Tadeo Allende sigue lesionado | Chris Carter/GettyImages

El conjunto rosado aún tiene a tres elementos lesionados, se trata de Tadeo Allende (rodilla), Santi Morales (cuádriceps) y Mateo Silvetti (hombro).

El equipo se encuentra sin sanciones ni jugadores suspendidos por acumulación de tarjetas o rojas directas.

Cruz Azul

Amaury Morales está lesionado | Manuel Velasquez/GettyImages

Amaury Morales: sufrió una rotura de ligamento cruzado y estará fuera de las canchas lo que resta del torneo.

Mateo Levy: presentó una lesión meniscal en la rodilla derecha y fue operado a inicios de septiembre. Su regreso depende de su evolución médica.

Historial de enfrentamientos directos entre el Inter Miami vs Cruz Azul (único enfrentamiento)

Inter Miami: 1

Empates: 0

Cruz Azul: 0

Último antecedente: 21/07/2023 - Inter Miami 2-1 Cruz Azul - Leagues Cup

Probabilidades

Estas son probabilidades de mercado y modelos (no garantizan el resultado). Inter Miami es claro favorito por localía y superioridad histórica.

Inter Miami 45%. Miami tiene el enorme atractivo de contar con Lionel Messi como principal figura. Su propuesta se basa mucho en la posesión, la creatividad y la capacidad de sus jugadores ofensivos para generar ocasiones.

Empate 24%. Posible porque son clubes muy similares y muy competitivos.

Cruz Azul 32%. Cruz Azul llega como el campeón de la Liga MX y, por lo tanto, con la obligación de representar al fútbol mexicano.

Predicción de la IA para el Inter Miami vs Cruz Azul

Recomendación de Apuesta (IA): Cruz Azul llega como el campeón de la Liga MX y, por lo tanto, con la obligación de representar al fútbol mexicano.

Inter Miami intentará controlar la posesión y buscar a Messi entre líneas. Cruz Azul probablemente presionará y buscará transiciones rápidas. Cruz Azul puede empezar a ganar terreno físicamente. Su capacidad para generar ocasiones y la presencia de Nicolás Ibáñez pueden ser determinantes. Inter Miami 1-2 Cruz Azul.

IA utilizada para los pronósticos: ChatGPT

Pronóstico SI Fútbol

Por el contrario, a la IA, nosotros creemos posible el triunfo del equipo norteamericano debido a su localía e individualidades que se pueden sobreponer al conjunto celeste.

Sin embargo, también creemos que será un encuentro muy cerrado y que puede ser para cualquiera.

Inter Miami 2-1 Cruz Azul

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