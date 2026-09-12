Pronóstico Levante vs Barcelona: probabilidades, estadísticas, bajas y predicción IA

Un Barcelona que solo conoce de triunfos en lo que va de la temporada afronta un nuevo desafío liguero. Este domingo 13 de septiembre viaja al Ciudad de Valencia para medirse con el Levante en el marco de la quinta jornada. Tras marcar cinco tantos en cada uno de sus últimos 3 partidos, el mejor equipo de la actualidad va por una nueva victoria.

¿Cómo llegan Levante y Barcelona? Estado de forma

Levante Barcelona Málaga 0-0 Levante 6/9/2026 Barcelona 5-1 Feyenoord 9/9/2026 Levante 5-2 Betis 29/8/2026 Valencia 0-5 Barcelona 6/9/2026 Osasuna 0-0 Levante 24/8/2026 Barcelona 5-2 Rayo Vallecano 31/8/2026 Espanyol 3-0 Levante 16/8/2026 Barcelona 2-0 Athletic Club 27/8/2026 Castellón 1-3 Levante 8/8/2026 Elche 0-5 Barcelona 23/8/2026

Goles esperados

El último enfrentamiento oficial entre el Levante y el Barça registró un xG de 0.53 para el conjunto valenciano y de 2.88 para los culpes, en un partido que terminó con victoria azulgrana por 3-0 en la fecha 25 de LaLiga 25/26.

Bajas confirmadas de Levante y Barcelona

Levante

El conjunto de Luís Castro afronta el partido ante el líder del torneo con dos bajas confirmadas. El camerunés Etta Eyong padece una lesión muscular en el recto anterior de su pierna derecha, mientras que el portero Alejandro Primo aún se recupera de una luxación en el hombro derecho.

RCD Espanyol de Barcelona v Levante UD - LaLiga EA Sports 2026/27 | Alex Caparros/GettyImages

Barcelona

Por el lado culé las bajas confirmadas son dos. Roony Bardghji continúa con su recuperación de rodilla tras la rotura de ligamentos cruzados que sufrió en agosto, mientras que Frenkie de Jong afectado por la rotura del ligamento interno de una de sus rodillas, tiene prevista su vuelta para noviembre.

FC Barcelona v Athletic Club - LaLiga EA Sports 2026/27 | Alex Caparros/GettyImages

Historial de enfrentamientos directos entre el Levante y el Barcelona (últimos 5 enfrentamientos)

Levante: 0

0 Empates : 1

: 1 Barcelona: 4

Barcelona 3-0 Levante | LaLiga 2025/26 - Fecha 25

Levante 2-3 Barcelona | LaLiga 2025/26 - Fecha 2

Levante 2-3 Barcelona | LaLiga 2021/22 - Fecha 31

Barcelona 3-0 Levante | LaLiga 2021/22 - Fecha 7

Levante 3-3 Barcelona | LaLiga 2020/21 - Fecha 36

FC Barcelona v Levante UD - LaLiga EA Sports | NurPhoto/GettyImages

Probabilidades

Los modelos anticipan un partido con Barcelona como favorito. El conjunto de Hansi Flick llega con puntaje perfecto después de cuatro jornadas y el historial también favorece ampliamente al Barça: ganó 24 de los 31 enfrentamientos registrados entre ambos.

Barcelona : los algoritmos lo colocan claramente por delante, aunque sin llevarlo a una probabilidad exagerada, con alrededor de un 66% de posibilidades de victoria . La cifra coincide con la estimación de Forebet y tiene sustento en su arranque perfecto, con 17 goles marcados y apenas dos recibidos. Además, viene de un contundente 5-0 ante Valencia, con Lamine Yamal como autor de un doblete y Fermín López aportando un gol y dos asistencias.

: los algoritmos lo colocan claramente por delante, aunque sin llevarlo a una probabilidad exagerada, con alrededor de un . La cifra coincide con la estimación de Forebet y tiene sustento en su arranque perfecto, con 17 goles marcados y apenas dos recibidos. Además, viene de un contundente 5-0 ante Valencia, con Lamine Yamal como autor de un doblete y Fermín López aportando un gol y dos asistencias. Empate : aparece cerca del 19% , un escenario que merece consideración porque Levante ha demostrado capacidad para competir pese a no haber ganado. El equipo valenciano suma cinco puntos en cuatro fechas y llega después de mantener su arco en cero ante Málaga, en un encuentro en el que Mathew Ryan incluso atajó un penal.

: aparece cerca del , un escenario que merece consideración porque Levante ha demostrado capacidad para competir pese a no haber ganado. El equipo valenciano suma cinco puntos en cuatro fechas y llega después de mantener su arco en cero ante Málaga, en un encuentro en el que Mathew Ryan incluso atajó un penal. Levante: se mueve alrededor del 15%, una cifra que refleja la diferencia de jerarquía pero también el factor localía y su capacidad para mantener partidos cerrados. De hecho, Barcelona ganó los últimos tres enfrentamientos ante Levante por 3-0, 3-2 y 3-2, por lo que no siempre logró imponerse con comodidad.

Predicción de la IA para el Levante vs Barcelona

Recomendación de Apuesta (IA): Barcelona llega en un momento ofensivo extraordinario, pero su cuota al triunfo simple no parece ofrecer demasiado valor. La clave está en encontrar un mercado que aproveche su producción ofensiva sin asumir necesariamente otra goleada como las conseguidas en los últimos tres partidos.

IA utilizada para los pronósticos: ChatGPT

Pronóstico SI Fútbol

Todos los caminos llevan a otro partido con goles, y el Barça tiene las de ganar. De todas formas, el Levante sabe que puede ser peligroso por la racha positiva en casa, así que no sería extraño verlo encontrar alguna oportunidad. Aun así, el equipo de Flick acumula 17 tantos en cuatro fechas de LaLiga y acaba de hacerle cinco al Feyenoord.

Pronóstico: Levante 1-3 Barcelona