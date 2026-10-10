Pronóstico Liverpool vs Manchester City: probabilidades, estadísticas, bajas y predicción IA

Liverpool y Manchester City se enfrentan este domingo 11 de octubre en Anfield por la sexta fecha de la Premier League 2026/27 en el primer gran clásico de la temporada de dos equipos que han animado los últimos años de la liga.

El City llega como líder con puntaje perfecto y siete triunfos seguidos en todas las competiciones, incluido el 1-0 en el derbi de Manchester jugando con diez hombres casi todo el partido. El Liverpool, en cambio, sigue invicto pero acumula tres empates en cinco fechas y es sexto con 9 puntos, seis menos que su rival. Además, llega golpeado por las lesiones de Alexander Isak y Cody Gakpo, sus dos atacantes más determinantes en este inicio de temporada.

¿Cómo llegan Liverpool y Manchester City? Estado de forma

Liverpool Manchester City Bournemouth 0-1 Liverpool 20/09/26 Manchester City 5-3 Sunderland 20/09/26 Liverpool 3-1 Tottenham 15/09/26 Manchester City 5-0 Norwich 17/09/26 Liverpool 0-0 Fulham 12/09/26 Manchester United 0-1 Manchester City 13/09/26 Liverpool 2-1 Atlético de Madrid 09/09/26 Porto 0-2 Manchester City 08/09/26 Ipswich 0-2 Liverpool 04/09/26 Manchester City 1-0 Coventry 05/09/26

Bajas confirmadas de Liverpool y Manchester City

Liverpool

Andoni Iraola confirmó en conferencia de prensa que Alexander Isak y Cody Gakpo no estarán disponibles. El sueco sufrió una lesión muscular en el muslo jugando para su selección, mientras que el neerlandés arrastra un golpe en el tobillo tras una fuerte entrada en el partido de Países Bajos ante Serbia.

A ellos se suman Hugo Ekitiké, Giovanni Leoni, que se recupera de una rotura de ligamento cruzado, y Conor Bradley, con una lesión de rodilla. Sin delanteros naturales disponibles, el juvenil Lewis Koumas aparece como la única opción de nueve. Como buena noticia, Jérémy Jacquet está en condiciones de jugar y Federico Chiesa podría volver a la convocatoria.

Liverpool v Nottingham Forest - Premier League - Anfield | Peter Byrne - PA Images/GettyImages

Manchester City

Enzo Maresca no podrá contar con Phil Foden, quien debe cumplir la tercera y última fecha de suspensión por la roja directa que vio en el derbi ante el Manchester United. Nico O’Reilly sería baja por lesión y Antoine Semenyo será evaluado en las horas previas al partido.

Erling Haaland, con molestias del partido de Noruega ante Portugal, llega en condiciones.

Manchester United v Manchester City - Premier League 2026/27 | Michael Regan/GettyImages

Historial de enfrentamientos directos entre Liverpool y Manchester City (últimos 5 partidos)

Liverpool : 2

: 2 Empates : 0

: 0 Manchester City: 3

Manchester City 4-0 Liverpool | Cuartos de final FA Cup 2026

Liverpool 1-2 Manchester City | Premier League 2026, Fecha 25

Manchester City 3-0 Liverpool | Premier League 2025, Fecha 11

Manchester City 0-2 Liverpool | Premier League 2025, Fecha 26

Liverpool 2-0 Manchester City | Premier League 2024, Fecha 13

FBL-ENG-FACUP-MAN CITY-LIVERPOOL | DARREN STAPLES/GettyImages

Probabilidades

El análisis ubica al Manchester City como leve favorito pese a jugar de visitante, aunque la localía del Liverpool mantiene el partido muy parejo.

Manchester City : le concedo alrededor de un 42% de probabilidades de victoria. Ganó todo lo que jugó en la temporada, convierte con una eficacia altísima y ganó los últimos tres enfrentamientos ante el Liverpool con un global de 9-1, incluido el 2-1 en Anfield de febrero. Además, recupera a Haaland, que lleva cinco goles en cinco fechas.

: le concedo alrededor de un 42% de probabilidades de victoria. Ganó todo lo que jugó en la temporada, convierte con una eficacia altísima y ganó los últimos tres enfrentamientos ante el Liverpool con un global de 9-1, incluido el 2-1 en Anfield de febrero. Además, recupera a Haaland, que lleva cinco goles en cinco fechas. Empate : aparece cerca del 26%. El Liverpool empató tres de sus cinco partidos de liga y, sin un nueve de referencia, puede priorizar el orden y la presión para cerrar espacios. La ausencia de Foden también le resta creatividad al City entre líneas.

: aparece cerca del 26%. El Liverpool empató tres de sus cinco partidos de liga y, sin un nueve de referencia, puede priorizar el orden y la presión para cerrar espacios. La ausencia de Foden también le resta creatividad al City entre líneas. Liverpool: se ubica alrededor del 32%. Juega en Anfield, donde históricamente perdió muy pocas veces ante el City, y tiene recursos para hacer daño con Wirtz, Szoboszlai y Barcola. Sin embargo, las bajas de Isak y Gakpo le quitan sus dos principales fuentes de gol y asistencia.

Predicción de la IA para Liverpool vs Manchester City

Recomendación de Apuesta (IA): el partido está muy parejo en el mercado de resultado, por lo que la opción más sólida pasa por un mercado vinculado a los goles, que refleja mejor las tendencias de ambos equipos.

“Ambos equipos marcan” aparece como la principal alternativa. El Liverpool tuvo goles de los dos lados en seis de sus últimos siete partidos como local, y el City, pese a su racha perfecta, no mantuvo el arco en cero en cuatro de sus ocho partidos de la temporada (recibió tres goles ante el Sunderland).

Como segunda opción, “Erling Haaland marca en cualquier momento” también tiene argumentos: el noruego anotó en cada fecha de la Premier League y le hizo tres goles al Liverpool en el último cruce por la FA Cup. Sin embargo, el primer mercado ofrece un respaldo más directo en lo que muestran ambos equipos.

IA utilizada para los pronósticos: Claude

Pronóstico SI

El Liverpool saldrá a presionar alto, empujado por un Anfield que recibirá al City con un clima especialmente hostil, y buscará lastimar con la movilidad de Wirtz y la llegada de Szoboszlai desde el mediocampo. Sin embargo, la falta de un centrodelantero le restará peso en el área.

El City, más maduro bajo la conducción de Maresca, tendrá paciencia para manejar la pelota y apostará a la contundencia de Haaland, que suele aparecer en los partidos grandes. Se espera un partido abierto, con goles en ambos arcos, en el que la eficacia visitante puede marcar la diferencia.

Pronóstico: Liverpool 1-2 Manchester City