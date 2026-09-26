Pronóstico Necaxa vs América: probabilidades, estadísticas, bajas y predicción IA

Terminó la primera mitad de la fase regular del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX y el Club América buscará vencer al Club Necaxa para tratar de volver a la cima del certamen.

Las Águilas registran tres partidos al hilo sin ganar y quieren volver a sumar de a tres puntos; mientras que, los Rayos no ganan desde hace siete juegos y necesitan con urgencia empezar a sumar.

De esa manera, les compartimos el pronóstico y más información al respecto de este cotejo.

¿Cómo llegan Necaxa vs América? Estado de forma

Necaxa América San Luis 3-1 América América 2-2 Chivas Necaxa 0-1 Puebla Cruz Azul 4-3 Chivas Tigres 1-1 Necaxa León 1-0 América Necaxa 1-3 Cruz Azul América 2-2 Monterrey Pumas 1-1 Necaxa América 2-0 Puebla

Goles esperados

La estimación puntual es de Necaxa 1.20 xG — 1.55 xG América para un total de 2.75 xG totales.

Esto sugiere un partido con 2–3 goles esperados, con América generando ligeramente más peligro.

Bajas confirmadas de Necaxa y América

Necaxa

Juan Reynoso es nuevo DT de Rayos | Jam Media/GettyImages

Necaxa disputará su segundo compromiso con su nuevo técnico, Juan Reynoso, quien llega como reemplazo de Martín Varini con la intención de mejorar el rendimiento y volver a sumar unidades. De momento, no presentan lesiones de consideración en su once titular.

América

Alan Cervantes se lesionó | Jam Media/GettyImages

Las Águilas tendrán la baja por lesión de Alan Cervantes y no podrá disponer de Israel Reyes e Isaías Violante que fueron convocados por Rafael Márquez a la selección mexicana.

Tampoco podrá contar con Óscar Perea y Brian Rodríguez que acudieron con sus respectivas selecciones, Colombia y Uruguay.

Historial de enfrentamientos directos entre el Necaxa y el América (últimos 5 enfrentamientos)

Necaxa: 1

Empates: 3

América: 1

América 2-0 Necaxa | 31/1/26 · Liga MX

Necaxa 1-1 América | 26/7/25 · Liga MX

América 2-3 Necaxa | 14/2/25 · Liga MX

Necaxa 1-1 América | 21/9/24 · Liga MX

Necaxa 0-0 América | 27/1/24 · Liga MX

Último antecedente: 31/01/2026 - América 2-0 Necaxa - Liga MX

Probabilidades

Estas son probabilidades de mercado y modelos (no garantizan el resultado). Evidentemente hay una ventaja muy marcada hacía los felinos por la hegemonía reciente.

Necaxa 24%. Tienen la urgencia de ganar, acumulan siete juegos seguidos sin conocer el triunfo y están en el fondo de la tabla general.

Empate 25%. Dadas las tendencias de sus últimos enfrentamientos el empate bien podría darse, con tres empates en los últimos cinco juegos disputados.

América 51%. El conjunto azulcrema contará con varias ausencias, pero aun así cuentan con una plantilla poderosa.

Predicción de la IA para el Necaxa vs América

Recomendación de Apuesta (IA): la IA ve al América con una ligera ventaja por su mayor capacidad para generar ocasiones, aunque Necaxa tiene suficiente potencial ofensivo para complicarle el partido. Necaxa 1-2 América.

IA utilizada para los pronósticos: ChatGPT

Pronóstico SI Fútbol

Los Rayos tienen una oportunidad muy buena de poder rascar puntos en este juego sea un empate o triunfo con las bajas que presentan las Águilas y su localía.

Por ello, vemos factible un empate a un gol considerando que el cuadro de Aguascalientes solo ha perdido un juego ante el Ave en sus últimos cinco duelos.

Necaxa 1-1 América