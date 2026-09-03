Pronóstico Real Betis vs Real Madrid: probabilidades, estadísticas, bajas y predicción IA
El Real Madrid disputará la fecha 4, la última antes del comienzo de la Champions League, contra el Real Betis de visitante. Los dirigidos por José Mourinho vienen de golear al Málaga y acumulan una racha de 12 partidos sin perder. Contra los verdiblancos buscarán quedarse con los tres puntos y estirar el buen momento, luego de dos temporadas sin títulos.
¿Cómo llegan el Betis y el Real Madrid? Estado de forma
Real Betis
Real Madrid
Levante 5-2 Betis 29/8/2026
Real Madrid 4-0 Málaga 30/8/2026
Valencia 0-1 Betis 25/8/2026
Real Madrid 4-1 Real Sociedad 26/8/2026
Betis 1-0 Real Sociedad 21/8/2026
Espanyol 1-2 Real Madrid 22/8/2026
Inter de Milán 1-0 Betis 15/8/2026
Schalke 04 0-3 Real Madrid 16/8/2026
Betis 2-2 Bournemouth 8/8/2026
RC Deportivo 0-1 Real Madrid 12/8/2026
Bajas confirmadas del Betis y el Real Madrid
Real Betis
Aitor Ruibal es baja luego de haber sido operado en mayo por una rotura en el menisco externo de la rodilla derecha, mientras que Giovani Lo Celso y Diego Conde permanecen en duda. Héctor Bellerín, por su parte, ya está recuperado.
Real Madrid
La enfermería del Merengue no tuvo novedades durante la semana y Mourinho seguirá sin tener disponibles a seis futbolistas. Endrick es duda, Éder Militao y Raúl Asencio se recuperan de sus respectivas recuperaciones musculares y Thiago Pitarch está al margen por un esguince de ligamentos. Los plazos serán considerablemente mayores para Rodrygo, que sufrió una rotura de ligamentos cruzados, y Ferland Mendy.
Historial de enfrentamientos directos entre el Betis y el Real Madrid (últimos 5 enfrentamientos)
- Betis: 1
- Empates: 2
- Real Madrid: 2
- Real Betis 1-1 Real Madrid | LaLiga 2025/26
- Real Madrid 5-1 Real Betis | LaLiga 2025/26
- Real Betis 2-1 Real Madrid | LaLiga 2024/25
- Real Madrid 2-0 Real Betis | LaLiga 2024/25
- Real Madrid 0-0 Real Betis | LaLiga 2023/24
Último antecedente: 24/4/2026 - Real Betis 1-1 Real Madrid- Fecha 32, LaLiga 2025/26
Probabilidades
Los modelos se inclinan por el Madrid. Los de Mourinho ganaron sus tres partidos de LaLiga, marcaron 10 goles y llegan después de dos goleadas consecutivas, 4-1 a la Real Sociedad y 4-0 al Málaga. El Betis había comenzado con dos triunfos, pero el 5-2 contra el Levante expuso problemas defensivos.
- Real Betis: la estimación ronda el 65% de probabilidades de victoria. El pleno de nueve puntos y el nivel de juego de los últimos partidos colocan al Merengue como favorito pese a jugar fuera de casa.
- Empate: aparece cerca del 20%. El Betis lleva cuatro visitas consecutivas del Real Madrid sin perder como local.
- Real Madrid: se mueve alrededor del 15%. Los verdiblancos ganaron sus dos primeras jornadas y vienen marcando con regularidad.
Predicción de la IA para el Betis vs Real Madrid
Recomendación de Apuesta (IA): la opción con mayor respaldo es "Real Madrid gana" por el rendimiento que mostró durante las primeras tres fechas. Para buscar una alternativa, "más de 2.5 goles" también resulta atractiva porque los partidos del Merengue promedian cuatro goles en este inicio de LaLiga y el Betis viene de un 5-2 frente al Levante.
IA utilizada para los pronósticos: ChatGPT
Pronóstico SI Fútbol
El Real Madrid parece haber encontrado rápidamente un estilo de juego de élite bajo el mando de Mourinho y llegan a Sevilla con nombres de sobra para extender el invicto. El Betis, de todas formas, podría hacer valer la localía y exigirle bastante al Merengue, especialmente en un estadio donde los blancos no ganan desde 2021. Dejando eso de lado, la diferencia de jerarquía y el buen momento del ataque de Madrid con Kylian Mbappé y Jude Bellingham a la cabeza, inclinan la balanza para los visitantes.
Real Betis 1-3 Real Madrid
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Estudié Ciencias Políticas, pero el deporte y la infinidad de historias que lo rodean siempre fueron mi verdadero lugar.