Pronóstico Real Madrid vs Inter de Milán: probabilidades, estadísticas, bajas y predicción IA

Golpeado tras sufrir la primera derrota de la temporada ante el Betis, el Real Madrid buscará pasar rápidamente de página cuando este martes reciba al Inter de Milán por la primera jornada de la Champions League 26/27. Los italianos llegan con la confianza en alto y listos para der el golpe en el Bernabéu luego de remontar un 0-2 frente al Nápoli con Lautaro como gran figura.

¿Cómo llegan Real Madrid e Inter de Milán? Estado de forma

Real Madrid Inter de Milán Real Betis 1-0 Real Madrid 04/09/26 Inter de Milán 3-2 Nápoli 05/09/26 Real Madrid 4-0 Málaga 30/08/26 Inter de Milán 4-1 Monza 22/08/26 Real Madrid 4-1 Real Sociedad 26/08/26 Inter de Milán 1-0 Betis 15/08/26 Espanyol 1-2 Real Madrid 22/08/26 Juventus 1-2 Inter de Milán 08/08/26 Schalke 04 0-3 Real Madrid 16/08/26 AC Milán 1-1 Inter de Milán 05/08/26

Bajas confirmadas del Real Madrid y del Inter de Milán

Real Madrid

Mourinho ya sabe que no podrá contar con 5 jugadores debido a diferentes lesiones. Rodrygo, Ferland Mendy, Raúl Asencio, Thiago Pitarch y Eder Militao son bajas confirmadas para el encuentro en el Bernabéu. Aurélien Tchouaméni y Endrick, por su parte, están en duda pero difícilmente sean de la partida.

Real Madrid Training Session | David S. Bustamante/GettyImages

Inter de Milán

Federico Di Marco se pierde el duelo por una lesión en la rodilla, mientras que Djed Spence, uno de los fichajes de este mercado proveniente de Tottenham, no podrá estar por una dolencia muscular en el gemelo.

Historial de enfrentamientos directos entre el Real Madrid y el Inter de Milán (últimos 5 enfrentamientos)

Real Madrid: 4

4 Empates: 1

1 Inter de Milán: 0

Real Madrid 2-0 Inter de Milán | Champions League 21/22 - Fase de Grupos

Inter de Milán 0-1 Real Madrid | Champions League 21/22 - Fase de Grupos

Inter de Milán 0-2 Real Madrid | Champions League 20/21 - Fase de Grupos

Real Madrid 3-2 Inter de Milán| Champions League 20/21 - Fase de Grupos

Inter de Milán 0-3 Real Madrid | International Champions Cup - Amistoso

FBL-EUR-C1-REAL MADRID-INTER MILAN | OSCAR DEL POZO/GettyImages

Probabilidades

Los modelos anticipan un duelo bastante más equilibrado de lo que podría sugerir la localía del Real Madrid. El Bernabéu inclina la balanza hacia el Madrid, pero las bajas que arrastra el equipo español y el buen momento del conjunto italiano reducen considerablemente la diferencia.

Real Madrid : los algoritmos lo sitúan por delante, aunque sin alcanzar una mayoría contundente, con alrededor de un 50% de probabilidades de victoria. Las principales estimaciones consultadas se mueven en esa zona y las cuotas colocan al Madrid como favorito, pero lejos de los niveles habituales de un local ante un rival de menor jerarquía. El equipo blanco ganó sus dos primeros partidos de LaLiga ante Espanyol y Real Sociedad y goleó 4-0 a Málaga, aunque llega de caer 1-0 ante Betis.

: los algoritmos lo sitúan por delante, aunque sin alcanzar una mayoría contundente, con alrededor de un de probabilidades de victoria. Las principales estimaciones consultadas se mueven en esa zona y las cuotas colocan al Madrid como favorito, pero lejos de los niveles habituales de un local ante un rival de menor jerarquía. El equipo blanco ganó sus dos primeros partidos de LaLiga ante Espanyol y Real Sociedad y goleó 4-0 a Málaga, aunque llega de caer 1-0 ante Betis. Empate : aparece cerca del 25% , una posibilidad considerable teniendo en cuenta que Inter llega invicto y con pleno de victorias en el inicio de la temporada. El equipo de Cristian Chivu ha mostrado una estructura competitiva que puede complicar al Madrid, especialmente si consigue llevar el partido a un escenario de pocos espacios.

: aparece cerca del , una posibilidad considerable teniendo en cuenta que Inter llega invicto y con pleno de victorias en el inicio de la temporada. El equipo de Cristian Chivu ha mostrado una estructura competitiva que puede complicar al Madrid, especialmente si consigue llevar el partido a un escenario de pocos espacios. Inter de Milán: se mueve alrededor del 25%, apenas por debajo del empate y bastante cerca del Madrid en las proyecciones. Su principal argumento es el momento futbolístico: llega al Bernabéu con un arranque perfecto en Italia, mientras que el conjunto español afronta el encuentro con varias bajas y problemas especialmente importantes en el mediocampo.

Predicción de la IA para el Real Madrid vs Inter de Milán

Recomendación de Apuesta (IA): el mercado del ganador refleja una diferencia menor de la que suele existir cuando el Real Madrid juega en el Bernabéu. Por eso, más que apostar directamente por el local, el escenario que parece tener mayor recorrido es un partido competitivo, con Inter capaz de generar problemas y el Madrid dependiendo de su talento individual para desnivelarlo.

IA utilizada para los pronósticos: ChatGPT

Pronóstico SI Fútbol

El Madrid llega dolido tras su primera caída del curso y con una lista de bajas que sigue creciendo, mientras que el Inter arriba en un gran momento anímico tras su épica remontada ante el Nápoli. Aun así, la localía y el poderío ofensivo de Mbappé, Vinícius y Bellingham son argumentos suficientes para que los blancos busquen la revancha inmediata en su propia casa. Del lado italiano, la solidez defensiva y la jerarquía de Lautaro Martínez pueden hacerle mucho daño a una zaga madridista todavía en proceso de formación.

Pronóstico: Real Madrid 2-1 Inter de Milán

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