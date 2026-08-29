Pronóstico Real Madrid vs Málaga: probabilidades, estadísticas, bajas y predicción IA

LaLiga ya va por su tercera fecha y este domingo el Real Madrid y el Málaga se verán las caras después de ocho años de su último enfrentamiento. El Merengue atraviesa un presente magnífico, con dos victorias en dos partidos y un invicto que llega a 11 encuentros, ocho bajo el mando de José Mourinho. Ahora, buscará quedarse con los tres puntos cuando los Boquerones visiten el Bernabéu. Los dirigidos por Juan Funes, por su parte, perdieron contra el Atlético de Madrid en la primera fecha y empataron contra el Deportivo en la segunda.

¿Cómo llegan el Real Madrid y el Málaga? Estado de forma

Real Madrid Málaga Real Madrid 4-1 Real Sociedad 26/8/2026 Málaga 1-1 RC Deportivo 24/8/2026 Espanyol 1-2 Real Madrid 22/8/2026 Atlético de Madrid 2-0 Málaga 19/8/2026 Schalke 04 0-3 Real Madrid 16/8/2026 Málaga 2-2 Fulham 12/8/2026 RC Deportivo 0-1 Real Madrid 12/8/2026 Ceuta 2-1 Málaga 8/8/2026 Ferencváros 1-2 Real Madrid 8/8/2026 Málaga 4-2 Al-Arabi Doha 6/8/2026

Bajas confirmadas del Real Madrid y el Málaga

Real Madrid

Ferland Mendy, Real Madrid | Maria Jimenez/GettyImages

El Merengue no sumó lesionados esta semana, pero mantiene las seis bajas. Endrick, Éder Militao y Raúl Asencio siguen recuperándose de problemas musculares, mientras que Thiago Pitarch sigue afuera por un esguince de ligamentos. Rodrygo, con una rotura de ligamentos cruzados, y Ferland Mendy completan la enfermería y afrontan recuperaciones de más duración.

Málaga

Adrian Niño, Malaga | Europa Press Sports/GettyImages

Los Boquerones tampoco llegan con el plantel completo a la capital de España. Aaron Ochoa, Adrián Niño, Fernando Calero, Moussa Diarra y Diego Murillo siguen lesionados, aunque Niño podría regresar pronto de su problema muscular en el sóleo. El caso de Ochoa es el que más preocupa porque su lesión de menisco podría requerir una operación que lo dejaría afuera entre dos y tres meses.

Historial de enfrentamientos directos entre el Real Madrid y el Málaga (últimos 5 enfrentamientos)

Real Madrid: 4

4 Empates : 1

: 1 Málaga: 0

Málaga 1-2 Real Madrid | LaLiga 2017/18

Real Madrid 3-2 Málaga | LaLiga 2017/18

Málaga 0-2 Real Madrid | LaLiga 2016/17

Real Madrid 2-1 Málaga | LaLiga 2016/17

Málaga 1-1 Real Madrid | LaLiga 2015/16

Último antecedente: 15/4/2018 - Málaga 1-2 Real Madrid- Fecha 32, LaLiga 2017/18

Probabilidades

Los modelos se inclinan ampliamente por el Merengue. Mou y equipo ganaron sus dos primeros partidos de LaLiga y vienen de golear 4-1 a la Real Sociedad. El Málaga, en cambio, todavía no pudo ganar porque cayó 2-0 contra el Atleti y empató 1-1 con el Deportivo.

Real Madrid : la estimación ronda el 62% de probabilidades de victoria. El Merengue ganó seis de sus siete partidos desde la llegada de Mourinho.

: la estimación ronda el 62% de probabilidades de victoria. El Merengue ganó seis de sus siete partidos desde la llegada de Mourinho. Empate : aparece cerca del 15%. El Málaga pudo aguantar el 0-0 durante el primer tiempo ante el Colchonero y podría apostar nuevamente por un planteo cerrado.

: aparece cerca del 15%. El Málaga pudo aguantar el 0-0 durante el primer tiempo ante el Colchonero y podría apostar nuevamente por un planteo cerrado. Málaga: se mueve alrededor del 22%. Los andaluces consiguieron un punto en sus primeros dos partidos y marcaron únicamente de penal.

Predicción de la IA para el Real Madrid vs Málaga

Recomendación de Apuesta (IA): la opción con mayor respaldo es "Real Madrid gana al descanso y al final". Los blancos resolvieron sus primeros dos partidos durante el segundo tiempo y ahora reciben a un Málaga que también sufrió sus dos goles contra el Atleti después del entretiempo. "Real Madrid gana y ambos equipos no marcan" es interesante también por la diferencia ofensiva entre los dos.

IA utilizada para los pronósticos: ChatGPT

Pronóstico SI Fútbol

La tarea que tiene el Málaga es bastante complicada e implica rescatar algún punto en el Bernabéu. Ya consiguió llevar al Colchonero al descanso con el marcador en cero, así que probablemente intente repetir la receta y jugar con el tiempo.

El problema es quién espera del otro lado. Kylian Mbappé viene de un hat-trick, Jude Bellingham participó en tres goles durante las primeras dos fechas y Vinícius Jr. se despertó el miércoles. Asi que si el Madrid encuentra el primero temprano, la tarde puede hacerse larguísima para el recién ascendido.

Real Madrid 3-0 Málaga