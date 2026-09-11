Pronóstico Real Madrid vs Rayo Vallecano: probabilidades, estadísticas, bajas y predicción IA

Luego de lo que fue debut con victoria ante el Inter de Milán por la Champions League 2026/27, el Real Madrid vuelve a poner la cabeza en LaLiga cuando este sábado reciba al Rayo Vallecano por la quinta jornada del certamen. Los merengues quieren dejar atrás rápidamente el golpe que significó la caída ante Betis en La Cartuja y van por los tres puntos ante su público en un nuevo derbi capitalino.

¿Cómo llegan Real Madrid y Rayo Vallecano? Estado de forma

Real Madrid Rayo Vallecano Real Madrid 2-1 Inter de Milán 08/09/26 Rayo Vallecano 3-2 Racing de Santander 05/09/26 Real Betis 1-0 Real Madrid 04/09/26 Barcelona 5-2 Rayo Vallecano 31/08/26 Real Madrid 4-0 Málaga 30/08/26 Rayo Vallecano 1-1 Alavés 20/08/26 Real Madrid 4-1 Real Sociedad 26/08/26 Sevilla 2-1 Rayo Vallecano 15/08/26 Espanyol 1-2 Real Madrid 22/08/26 Ipswich 3-0 Rayo Vallecano 08/08/26

Bajas confirmadas del Real Madrid y del Rayo Vallecano

Real Madrid

Mourinho afronta el partido en el Bernabéu con 4 bajas confirmadas. Eder Militao, Ferland Mendy, Raúl Asencio y Rodrygo se perderán el duelo por distintas lesiones. La buena noticia para el entrenador portugués pasa por la recuperación de tres jugadores: Tchouaméni, Pitarch y Endrick ya se encuentran a su disposición.

Real Madrid CF v Deportivo Alaves - LaLiga EA Sports | Quality Sport Images/GettyImages

Rayo Vallecano

Beñat San José afronta el viaje al Bernabéu con dos bajas confirmadas por sanción: Jorge de Frutos y Fran Pérez, expulsados ante el Racing, no estarán disponibles. Augusto Batalla Jozhua Vertrouwd, Luiz Felipe están descartados por lesión mientras que Marash Kumbulla e Isi Palazón son duda.

Historial de enfrentamientos directos entre el Real Madrid y el Rayo Vallecano (últimos 5 enfrentamientos)

Real Madrid : 2

: 2 Empates : 3

: 3 Rayo Vallecano: 0

Real Madrid 2-1 Rayo Vallecano | LaLiga 25/26 - Fecha 22

Rayo Vallecano 0-0 Real Madrid | LaLiga 25/26 - Fecha 12

Real Madrid 2-1 Rayo Vallecano | LaLiga 24/25 - Fecha 27

Rayo Vallecano 3-3 Real Madrid | LaLiga 24/25 - Fecha 17

Rayo Vallecano 1-1 Real Madrid | LaLiga 23/24 - Fecha 25

Real Madrid CF v Rayo Vallecano de Madrid - LaLiga EA Sports | Denis Doyle/GettyImages

Probabilidades

Los modelos anticipan un partido con Real Madrid como favorito muy marcado, aunque el contexto reciente invita a no esperar necesariamente un trámite sencillo. El equipo de José Mourinho viene de superar al Inter de Milán en su debut de Champions, pero antes sufrió su primera derrota de LaLiga ante Betis.

Real Madrid : los algoritmos lo colocan claramente por encima, alrededor del 75% de probabilidades de victoria. Las cotizaciones de mercado incluso llevan la probabilidad implícita del triunfo local hacia el 90%, aunque esa cifra parece excesiva y prefiero moderarla por el rendimiento irregular mostrado ante Betis y por las bajas que todavía afectan al equipo.

: los algoritmos lo colocan claramente por encima, alrededor del de victoria. Las cotizaciones de mercado incluso llevan la probabilidad implícita del triunfo local hacia el 90%, aunque esa cifra parece excesiva y prefiero moderarla por el rendimiento irregular mostrado ante Betis y por las bajas que todavía afectan al equipo. Empate : aparece cerca del 15% , con argumentos para considerarlo un resultado posible. Rayo ya demostró que puede competir en partidos cerrados y cuatro de los últimos seis enfrentamientos entre ambos terminaron igualados.

: aparece cerca del , con argumentos para considerarlo un resultado posible. Rayo ya demostró que puede competir en partidos cerrados y cuatro de los últimos seis enfrentamientos entre ambos terminaron igualados. Rayo Vallecano: se mueve en torno al 10%, una cifra que refleja la enorme diferencia de jerarquía pero que tampoco ignora su reciente reacción. El equipo de Beñat San José llega con una victoria y deberá afrontar el partido sin De Frutos ni Fran Pérez, dos bajas especialmente relevantes para su estructura por las bandas.

Predicción de la IA para el Real Madrid vs Rayo Vallecano

Recomendación de Apuesta (IA): el triunfo del Real Madrid parece el desenlace más probable, pero la cuota del ganador simple es demasiado baja para asumir todo el riesgo. Además, el historial reciente sugiere que Rayo puede mantener el encuentro competitivo durante buena parte de los 90 minutos.

IA utilizada para los pronósticos: ChatGPT

Pronóstico SI Fútbol

El Real Madrid tiene una ventaja histórica amplia en este derbi, especialmente jugando en el Bernabéu, y llega además con la necesidad de reafirmarse tras el tropiezo liguero. El Rayo, pese al envión anímico de su primer triunfo, arrastra dos bajas por sanción tras las expulsiones ante el Racing, lo que puede complicarle el planteo defensivo.

Pronóstico: Real Madrid 3-1 Rayo Vallecano

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