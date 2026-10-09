Pronóstico Real Madrid vs Villarreal: probabilidades, estadísticas, bajas y predicción IA

Después de tres semanas de parón internacional, el Real Madrid vuelve a las canchas y lo hará en el Bernabéu contra el Villarreal. Los dirigidos por José Mourinho tuvieron un arranque irregular en LaLiga, con cinco victorias y dos derrotas que los depositaron en el cuarto lugar de la tabla de posiciones, con 15 puntos. Por eso, este sábado, por la fecha 8, el Merengue buscará hacerse fuerte en casa y quedarse con las tres unidades en juego.

¿Cómo llegan el Real Madrid y el Villareal? Estado de forma

Real Madrid Villareal Atlético de Madrid 2-1 Real Madrid 20/9/2026 Villareal 3-1 Levante 20/9/2026 Elche 2-3 Real Madrid 15/9/2026 Málaga 1-3 Villareal 17/9/2026 Real Madrid 4-1 Rayo Vallecano 12/9/2026 Villareal 1-2 Real Betis 14/9/2026 Real Madrid 2-1 Inter de Milán 8/9/2026 Borussia Dortmund 3-2 Villareal 8/9/2026 Real Betis 1-0 Real Madrid 4/9/2026 Villareal 2-3 RC Deportivo 5/9/2026

Bajas confirmadas del Real Madrid y del Villareal

Real Madrid

Dean Huijsen, Real Madrid | Quality Sport Images/GettyImages

El Real Madrid tiene cuatro ausencias confirmadas. Dean Huijsen tiene que cumplir una fecha de suspensión después de ser expulsado en el derbi contra el Atlético de Madrid, mientras que Raúl Asencio fue operado y no regresará hasta diciembre. Rodrygo sigue con la recuperación de su rotura de ligamento cruzado y Ferland Mendy todavía trabaja para dejar atrás su lesión en el recto femoral.

Mourinho, además, está pendiente de Kylian Mbappé y Federico Valverde. El francés evoluciona favorablemente de la lesión en la rodilla izquierda y ya realiza trabajos con y sin pelota. El uruguayo, por su parte, todavía no se reincorporó al grupo porque sigue con su selección. Ibrahima Konaté y Éder Militao podrían estar disponibles.

Villareal

Tajon Buchanan, Villarreal | Mateo Villalba/GettyImages

El Villarreal no tiene bajas confirmadas producto del parón internacional, pero Tajon Buchanan está en duda. El canadiense abandonó la concentración de su selección por molestias en los isquiotibiales y regresó a España para someterse a pruebas que determinarán si podrá jugar el sábado.

Ilias Akhomach había generado preocupación después de sufrir molestias durante su convocatoria con Marruecos y finalmente regresó en buenas condiciones y ya trabaja con normalidad. Santi Comesaña se reincorporó al grupo después de casi tres semanas fuera por una lesión en el tobillo y Juan Foyth sigue entrenándose junto a sus compañeros.

Historial de enfrentamientos directos entre el Real Madrid y el Villareal (últimos 5 enfrentamientos)

Real Madrid : 4

: 4 Empates : 1

: 1 Villareal: 0

Villareal 0-2 Real Madrid | LaLiga 2025/26

Real Madrid 3-1 Villareal | LaLiga 2025/26

Villareal 1-2 Real Madrid | LaLiga 2024/25

Real Madrid 2-0 Villareal | LaLiga 2024/25

Villareal 4-4 Real Madrid | LaLiga 2023/24

Último partido entre ambos: 24/1/2026 - Villareal 0-2 Real Madrid - Fecha 21, LaLiga 2025/26

Probabilidades

Los modelos se inclinan por el Madrid. Los de Mourinho ganaron sus tres partidos ligueros en el Bernabéu, donde marcaron 12 goles y apenas recibieron dos. El Villarreal llega en remontada después de dos victorias consecutivas, pero no logra mantener el arco invicto.

Real Madrid : la estimación ronda el 72% de probabilidades de victoria. El pleno de triunfos como local y las cuatro victorias en los últimos cinco enfrentamientos ante el Submarino Amarillo lo pone como favorito.

: la estimación ronda el 72% de probabilidades de victoria. El pleno de triunfos como local y las cuatro victorias en los últimos cinco enfrentamientos ante el Submarino Amarillo lo pone como favorito. Empate : aparece cerca del 17%. El Villarreal atraviesa su mejor momento de la temporada después de vencer al Málaga y al Levante, pero solo dos de los últimos diez cruces en el Bernabéu terminaron igualados.

: aparece cerca del 17%. El Villarreal atraviesa su mejor momento de la temporada después de vencer al Málaga y al Levante, pero solo dos de los últimos diez cruces en el Bernabéu terminaron igualados. Villareal: se mueve alrededor del 11%. El Submarino Amarillo marcó en seis de las siete jornadas disputadas y puede aprovechar las bajas defensivas del Merengue.

Predicción de la IA para el Real Madrid vs Villareal

Recomendación de Apuesta (IA): la opción con mayor respaldo es "Real Madrid gana". Los blancos se mantienen invictos en sus últimos nueve partidos de LaLiga en el Bernabéu y vencieron al Villarreal en cinco de sus seis duelos anteriores. Como alternativa, "Real Madrid gana y ambos equipos marcan" es atractiva por las bajas que tendrá el DT Merengue en defensa y porque el Villarreal anotó en seis de sus siete jornadas.

IA utilizada para los pronósticos: ChatGPT

Pronóstico SI Fútbol

El Villarreal puede llegar a hacerle pasar algún susto al Real Madrid, especialmente ante una defensa diezmada. Aun así, los de Mourinho quieren dejar atrás el golpe del derbi y escalar posiciones en la tabla liguera. Mbappé vuelve a estar disponible y listo para retomra su cuenta goleadora.

Real Madrid 3-1 Villareal

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