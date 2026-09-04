Pronóstico San Luis vs Chivas: probabilidades, estadísticas, bajas y predicción IA

Atlético de San Luis recibirá a Chivas de Guadalajara en partido de la jornada 7 del Apertura 2026 de la Liga MX. El duelo se llevará a cabo en el Estadio Alfonso Lastras el sábado 5 de agosto. El Rebaño Sagrado se encuentra peleando por los primeros lugares de la tabla, mientras que el conjunto tunero tiene como objetivo meterse en puestos de liguilla.

El cuadro dirigido por Diego Mejía viene de dar una de las grandes sorpresas del torneo al derrotar a Rayados de Monterrey por marcador de 3-1 en la jornada 6. Por su parte, los rojiblancos vienen de empatar a un gol con el Pachuca.

Por la postura de ambos técnicos y el estilo de juego de las dos escuadras, se espera un duelo abierto, ofensivo y con buen trato de balón este fin de semana.

A continuación te contamos todo lo que tienes que saber sobre este duelo.

¿Cómo llegan Atlético San Luis y Chivas? Estado de forma

San Luis Chivas Monterrey 1-3 Atlético de San Luis 30/08/26 Pachuca 1-1 Chivas 29/08/26 Atlético de San Luis 1-1 Pachuca 23/08/26 Chivas 5-2 Tijuana 22/08/26 América 3-0 Atlético de San Luis 16/08/26 Santos Laguna 0-1 Chivas 16/08/26 Orlando City 2-2 Atlético de San Luis 12/08/26 (Orlando ganó 5-3 en penales) Chivas 2-1 Seattle Sounders 12/08/26 Nashville SC 4-1 Atlético de San Luis 09/08/26 Chivas 0-1 FC Dallas 08/08/26

Lesionados y suspendidos confirmados de Atlético San Luis y Chivas

Atlético San Luis

Lesionados: Joao Pedro, Felipe Mora, Juan Pedro Ramírez, Jesús Medina

Suspendidos: Ninguno

Chivas

Lesionados: Bryan González, Daniel Aguirre, Miguel Tapias, José Castillo (duda)

Suspendidos: Ninguno

Últimos 5 enfrentamientos entre Atlético San Luis y Chivas

Atletico San Luis v Chivas - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Jam Media/GettyImages

Los duelos entre el San Luis y Chivas de Guadalajara han sido más bien parejos en los últimos años. En sus cinco enfrentamientos más recientes, el Rebaño suma tres victorias, por dos derrotas ante los potosinos.

Atlético San Luis 2-3 Guadalajara | Clausura 2026

Guadalajara 4-3 Atletico San Luis | Apertura 2025

Atletico San Luis 3-1 Guadalajara | Clausura 2025

Guadalajara 0-1 Atletico San Luis | Apertura 2024

Atletico San Luis 0-2 Guadalajara | Clausura 2024

Momios y probabilidades de victoria

De acuerdo con las predicciones de las casas de apuestas, Chivas de Guadalajara saldrá como claro favorito para llevarse los tres puntos ante el Atlético de San Luis. Estos son los momios:

Atlético San Luis (+300)

Empate (+280)

Chivas (-120)

Predicción de la IA para el Atlético San Luis vs Chivas

Según la predicción de la inteligencia artificial ChatGPT, Chivas saldrá como favorito para ganar en el Alfonso Lastras este fin de semana. El Guadalajara tiene una probabilidad de triunfo del 42%, mientras que los potosinos cuentan con una probabilidad de ganar del 30%. La probabilidad de empate es del 28%, según esta estimación.

Pronóstico SI Futbol

Si bien el Atlético San Luis no es un equipo que luche cada semestre por el título, sí es una escuadra que se le ha indigestado al Rebaño en los últimos años. En sus diez enfrentamientos más recientes, Chivas suma cuatro victorias, cuatro derrotas y dos empates.

Chivas tiene un proyecto sólido y sus jugadores ya dominan un sistema, sin embargo, tendrán bajas importantes para este compromiso. En el caso del San Luis, el equipo está en proceso de adaptación tras la llegada de Diego Mejía, aunque han tenido algunos destellos notables esta temporada.

San Luis llegará a este duelo motivado tras vencer a Monterrey el pasado fin de semana. En casa, los potosinos buscarán llevar a su límite al equipo de Gabriel Milito.

Atlético San Luis 1-2 Chivas

MÁS NOTICIAS SOBRE LA LIGA MX