Pronóstico Sevilla vs Barcelona: probabilidades, estadísticas, bajas y predicción IA

El Barcelona no detiene su marcha triunfal y tras seis victorias consecutivas en LaLiga, visita al Sevilla este sábado 19 de septiembre por la séptima jornada. Después de aplastar al Racing de Santander en el Camp Nou por 7 a 2, los culés vuelven a salir de casa antes de la fecha FIFA.

¿Cómo llegan Sevilla y Barcelona? Estado de forma

Sevilla Barcelona Deportivo La Coruña 0-1 Sevilla 16/09/26 Barcelona 7-2 Racing de Santander 16/09/26 Sevilla 1-0 Valencia 11/09/26 Levante 2-4 Barcelona 13/09/26 Espanyol 1-1 Sevilla 06/09/26 Barcelona 5-1 Feyenoord 9/9/2026 Sevilla 1-3 Atlético de Madrid 29/08/26 Valencia 0-5 Barcelona 6/9/2026 Athletic 1-3 Sevilla 22/08/26 Barcelona 5-2 Rayo Vallecano 31/8/2026

Goles esperados

El último enfrentamiento oficial entre el Barcelona y el Sevilla registró un xG de 3.66 para el conjunto culé y de 0.88 para los andaluces, en un partido que terminó con victoria azulgrana por 5-2 en la fecha 28 de LaLiga 25/26.

Bajas confirmadas de Sevilla y Barcelona

Sevilla

Luis García no podrá contar con dos jugadores para recibir al líder del campeonato. El suizo Rubén Vargas quedó descartado por problemas en una de sus rodillas, en tanto que Arouna Sangante se encuentra recuperándose de una lesión en el tobillo.

Bayer 04 Leverkusen v Sevilla FC - Pre-Season Friendly | Christof Koepsel/GettyImages

Barcelona

A las lesiones de larga data como son las de Roony Bardghji y Frenkie de Jong, Flick deberá reemplazar a Joan García en el arco culé. El portero fue reemplazado en el entretiempo del partido ante Racing de Santander y tras realizarse estudios se confirmó que padece un edema óseo en su rodilla derecha. Estará 3 semanas de baja y se estima que podrá volver tras el parón internacional.

Levante Ud V Fc Barcelona - Laliga Ea Sports | Europa Press Sports/GettyImages

Historial de enfrentamientos directos entre el Sevilla y el Barcelona (últimos 5 enfrentamientos)

Sevilla: 1

1 Empates : 0

: 0 Barcelona: 4

Barcelona 5-2 Sevilla | LaLiga 2025/26 - Fecha 28

Sevilla 4-1 Barcelona | LaLiga 2025/26 - Fecha 8

Sevilla 1-4 Barcelona | LaLiga 2024/25 - Fecha 23

Barcelona 5-1 Sevilla | LaLiga 2024/25 - Fecha 10

Sevilla 1-2 Barcelona | LaLiga 2023/24 - Fecha 38

FC Barcelona v Sevilla FC - LaLiga EA Sports | Alex Caparros/GettyImages

Probabilidades

Los modelos anticipan un partido con Barcelona como favorito, aunque con un margen menor al que tuvo en su último compromiso ante Racing. El equipo de Hansi Flick llega con puntaje perfecto después de seis jornadas y ya suma 28 goles en LaLiga. Sevilla, por su parte, atraviesa un comienzo muy positivo: tiene 13 puntos, ganó cuatro de sus seis partidos y viene de vencer 0-1 al Deportivo en Riazor. La diferencia ofensiva favorece claramente al Barça, pero la localía y el buen momento del conjunto andaluz plantean un escenario bastante más competitivo.

Barcelona: los modelos sitúan sus probabilidades de victoria alrededor del 73% . El principal argumento está en su extraordinaria producción ofensiva: 28 goles en seis fechas y seis triunfos consecutivos. Además, el equipo catalán consiguió marcar al menos cuatro goles en cuatro de sus seis presentaciones ligueras. Sin embargo, jugar en el Sánchez-Pizjuán ante un Sevilla que solamente recibió seis goles en el campeonato reduce el margen esperado para una goleada.

los modelos sitúan sus probabilidades de victoria alrededor del . El principal argumento está en su extraordinaria producción ofensiva: 28 goles en seis fechas y seis triunfos consecutivos. Además, el equipo catalán consiguió marcar al menos cuatro goles en cuatro de sus seis presentaciones ligueras. Sin embargo, jugar en el Sánchez-Pizjuán ante un Sevilla que solamente recibió seis goles en el campeonato reduce el margen esperado para una goleada. Empate: aparece cerca del 16% , especialmente si Sevilla consigue convertir el encuentro en un partido de ritmo bajo. El conjunto local viene de mantener su arco en cero ante el Deportivo y perdió solamente uno de sus seis encuentros. Si logra repetir esa solidez y evitar que Barcelona encuentre espacios cerca del área, tiene argumentos para mantener la igualdad durante buena parte del partido.

aparece cerca del , especialmente si Sevilla consigue convertir el encuentro en un partido de ritmo bajo. El conjunto local viene de mantener su arco en cero ante el Deportivo y perdió solamente uno de sus seis encuentros. Si logra repetir esa solidez y evitar que Barcelona encuentre espacios cerca del área, tiene argumentos para mantener la igualdad durante buena parte del partido. Sevilla: se ubica alrededor del 11%. El porcentaje es bajo por la enorme diferencia de producción ofensiva entre ambos equipos, pero el contexto del local impide descartarlo. Suma cuatro victorias, un empate y una derrota, juega ante su público y llega con confianza después de dos triunfos consecutivos. Su principal desafío será sostener durante los 90 minutos el nivel defensivo necesario para contener al ataque más productivo del torneo.

Predicción de la IA para Sevilla vs Barcelona

Recomendación de Apuesta (IA): el triunfo del Barcelona aparece como el resultado más probable, pero el contexto no invita a proyectar necesariamente otra goleada. Sevilla llega en una posición competitiva y puede complicar al Barça durante varios tramos del partido.

El "Barcelona gana y más de 2.5 goles" aparece como una alternativa interesante porque combina el favoritismo visitante con la enorme capacidad goleadora que viene mostrando el equipo de Flick. Barcelona ya convirtió 28 goles en seis jornadas y tiene un promedio superior a cuatro tantos por encuentro.

IA utilizada para los pronósticos: ChatGPT

Pronóstico SI Fútbol

El Barcelona atraviesa un momento de forma prácticamente inigualable, con gol asegurado en cada partido y una fluidez ofensiva que pocos rivales pueden frenar. El Sevilla llega también en levantada, pero enfrentar a este Barça representa un desafío de otra categoría, más allá del buen andar reciente de los andaluces.

Pronóstico: Sevilla 1-4 Barcelona

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