Pronóstico Tigres vs Toluca: probabilidades, estadísticas, bajas y predicción IA

Regresa la actividad en el Torneo Apertura 2026 de la Liga MX y el Club Tigres UANL buscará derrotar al Deportivo Toluca FC para subir escalones y poder meterse a zona de Liguilla.

Ambos clubes vienen de varios juegos sin ganar y quieren recuperar terreno en la clasificación general.

De esa manera, los dejamos con el pronóstico y más información sobre este encuentro.

¿Cómo llegan Tigres vs Toluca? Estado de forma

Tigres UANL Toluca Juárez 2-0 Tigres Cruz Azul 3-3 Toluca Monterrey 0-0 Tigres 12/09/26 Toluca 2-3 Santos TIgres UANL 1-1 Necaxa 05/09/26 Puebla 0-1 Toluca Santos 0-0 Tigres 29/08/26 Toluca 5-2 Atlas Tigres UANL 2-0 Atlante 21/08/26 Toluca 2-0 Monterrey

Goles esperados

Para el Tigres vs Toluca de la Jornada 11 del Apertura 2026, la proyección actual de xG es: Tigres: 1.28 xG, Toluca: 1.26 xG, xG total: 2.54.

Es un partido muy equilibrado en generación de ocasiones: prácticamente 50-50 en xG. El modelo consultado proyecta como marcador más probable el 1-1 (11.9%).

Bajas confirmadas de Tigres y Toluca

Tigres

Marcelo Flores entre otros elementos de Tigres están lesionados | Anadolu/GettyImages

Marcelo Flores, Marco Farfán, Francisco Reyes, Jesús Angulo y Osvaldo Rodríguez, están fuera de circulación por un tiempo prolongado.

Además, Rómulo aún tendría una semana más de trabajo de rehabilitación por el desgarro en su pierna izquierda.

Debido a la pausa por la Fecha FIFA, el plantel no registra suspensiones oficiales activas para su próximo compromiso frente a Toluca.

Toluca

Marcel Ruiz tiene una lesión de larga duración | Manuel Velasquez/GettyImages

Por su parte, los Diablos Rojos tienen a Marcel Ruiz fuera de acción hasta el próximo año. Y actualmente no cuentan con ningún jugador titular lesionado. Y tampoco, tiene a elementos suspendidos.

Historial de enfrentamientos directos entre el Tigres vs Toluca (últimos 5 enfrentamientos)

Tigres: 2

Empate: 1

Toluca: 2

Toluca (6) 1-1 (5) Tigres | 30/5/26 · Copa de Campeones Concacaf

Tigres 0-0 Toluca | 17/1/26 · Liga MX

Toluca (9) 2-1 (8) Tigres | 14/12/25 · Liga MX

Tigres 1-0 Toluca | 11/12/25 · Liga MX

Toluca 3-4 Tigres | 26/7/25 · Liga MX

Último antecedente: Toluca (6) 1-1 (5) Tigres | 30/5/26 · Copa de Campeones Concacaf

Probabilidades

Estas son probabilidades de mercado y modelos (no garantizan el resultado). Evidentemente hay una ventaja muy marcada hacía los felinos por la hegemonía reciente.

Tigres 36.5%. Necesitan con urgencia sumar de a tres unidades para subir posiciones y meterse en zona de Liguilla.

Empate 27.5%. Es una tendencia muy marcada de acuerdo con sus últimos cinco compromisos.

Toluca 36%. El conjunto escarlata es el favorito por ser el líder del torneo, aunque viene de una racha de tres juegos sin pasar por sus mejores momentos.

Predicción de la IA para el Tigres vs Toluca

Recomendación de Apuesta (IA): la IA ve un partido muy cerrado. Tigres debería competir mejor en casa, pero Toluca llega con una dinámica ofensiva bastante superior. Tigres 1-1 Toluca.

IA utilizada para los pronósticos: ChatGPT

Pronóstico SI Fútbol

En definitiva, este duelo se antoja muy parejo y reñido, por lo que bien podría culminar con un empate y dividirse los puntos.

Y es que, aunque los Diablos Rojos tienen un mejor presente, siendo visita y con tres juegos en fila sin ganar han generado dudas. Por ende, vamos con la igualdad.

Tigres 1-1 Toluca

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