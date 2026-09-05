Pronóstico Valencia vs Barcelona: probabilidades, estadísticas, bajas y predicción IA

El Barcelona comenzó con todo su defensa del título de LaLiga y este domingo visita al Valencia en busca de su cuarta victoria consecutiva. Tras aplastar al Elche en el debut por 5 a 0 y de superar al Athletic y al Rayo Vallecano en el Camp Nou, los culés vuelven a salir de casa antes de debutar por Champions entresemana ante el Feyenoord.

¿Cómo llegan Barcelona y Valencia? Estado de forma

Valencia Barcelona RC Deportivo 3-1 Valencia 30/8/2026 Barcelona 5-2 Rayo Vallecano 31/8/2026 Valencia 0-1 Real Betis 25/8/2026 Barcelona 2-0 Athletic Club 27/8/2026 Valencia 0-0 Celta de Vigo 22/8/2026 Elche 0-5 Barcelona 23/8/2026 Hércules 0-2 Valencia 13/8/2026 Barcelona 2-1 Al Ahly 19/8/2026 Valencia 0-1 Teruel 12/8/2026 Basilea 2-5 Barcelona 16/8/2026

Goles esperados

El último enfrentamiento oficial entre el Valencia y el Barça registró un xG de 1.45 para el conjunto che y de 1.52 para el Barça, en un partido que terminó con victoria del Valencia por 3-1 en la última fecha LaLiga 25/26.

Bajas confirmadas de Valencia y Barcelona

Valencia

La situación de lesionados es mucho más crítica del lado del local. El técnico Carlos Corberán tiene seis bajas confirmadas para el duelo del domingo entre los que se encuentran Guido Rodríguez, Copete, Sadiq Umar, Justin de Haas, Diego López y Sergi Canós. Foulquier, Luis Rioja y Kayne van Oevelen no están descartados, pero llegan en duda hasta último momento.

Valencia CF v RC Celta de Vigo - LaLiga EA Sports 2026/27 | NurPhoto/GettyImages

Barcelona

Hansi Flick no podrá contar ni con Roony Bardghji ni con Frenkie de Jong, ambos descartados por lesiones en la rodilla, siendo la del sueco la de más larga recuperacipon. Tras sufrir una contusión en su rodilla derecha ante Elche, Gavi se perdió los partidos frente a Athletic y Rayo, pero ya se entrenó junto al resto del plantel y podría reaparecer en Mestalla.

Elche CF v FC Barcelona - LaLiga EA Sports 2026/27 | Quality Sport Images/GettyImages

Historial de enfrentamientos directos entre el Valencia y el Barcelona (últimos 5 enfrentamientos)

Valencia: 1

1 Empates : 0

: 0 Barcelona: 4

Valencia 3-1 Barcelona | LaLiga 2025/26 - Fecha 38

Barcelona 6-0 Valencia | LaLiga 2025/26 - Fecha 4

Valencia 0-5 Barcelona | Copa del Rey - Cuartos de Final

Barcelona 7-1 Valencia | LaLiga 2024/25 - Fecha 21

Valencia 1-2 Barcelona | LaLiga 2024/25 - Fecha 1

Valencia CF v FC Barcelona - LaLiga EA Sports | Aitor Alcalde Colomer/GettyImages

Probabilidades

Los modelos anticipan un partido en el que Barcelona parte como claro favorito, aunque Mestalla representa una prueba bastante más exigente que las que tuvo en las primeras jornadas. El conjunto de Hansi Flick llega con puntaje perfecto y con 12 goles marcados en tres partidos, mientras que Valencia apenas suma un punto y viene de ser goleado 3-1 por Deportivo. Aun así, el historial reciente muestra que este duelo suele ofrecer goles: los últimos cinco enfrentamientos superaron los 2.5 tantos.

Barcelona : los mercados lo colocan claramente por delante, con una probabilidad cercana al 73%, respaldado por su arranque perfecto de nueve puntos, sus 12 goles a favor y apenas dos en contra. Raphinha llega especialmente encendido, con cinco goles en las tres primeras fechas, mientras que Lamine Yamal también suma dos tantos.

: los mercados lo colocan claramente por delante, con una probabilidad cercana al 73%, respaldado por su arranque perfecto de nueve puntos, sus 12 goles a favor y apenas dos en contra. Raphinha llega especialmente encendido, con cinco goles en las tres primeras fechas, mientras que Lamine Yamal también suma dos tantos. Empate : aparece alrededor del 16%, un escenario que gana algo de peso por la localía de Valencia y porque el Barça tendrá que afrontar su primer desplazamiento realmente exigente de la temporada. El conjunto valenciano, sin embargo, llega con apenas un punto y tres goles recibidos ante Deportivo en su última presentación.

: aparece alrededor del 16%, un escenario que gana algo de peso por la localía de Valencia y porque el Barça tendrá que afrontar su primer desplazamiento realmente exigente de la temporada. El conjunto valenciano, sin embargo, llega con apenas un punto y tres goles recibidos ante Deportivo en su última presentación. Valencia: se mueve en torno al 11%, pese al factor Mestalla. El equipo de Carlos Corberán todavía no ganó en el campeonato y atraviesa problemas defensivos, además de contar con varias bajas importantes. Su mejor argumento pasa por hacer un partido físico, reducir espacios y aprovechar las transiciones.

Predicción de la IA para el Valencia vs Barcelona

Recomendación de Apuesta (IA): Barcelona llega en un momento ofensivo extraordinario, pero la cuota del triunfo simple no ofrece demasiado margen. El dato que más llama la atención es la combinación entre la producción goleadora del Barça y la tendencia histórica de este enfrentamiento.

IA utilizada para los pronósticos: ChatGPT

Pronóstico SI Fútbol

El Barça tiene todas las de ganar en el Mestalla. Los de Hansi Flick llegan con nueve de nueve puntos y 12 tantos a favor, ademas de dos delanteros goleadores como lo son Raphinha y Lamine Yamal. El Valencia, si bien mostró mejores números de los que refleja su único punto en la tabla, tiene muchas fallas defensivas que pueden jugarle en contra el domingo. Si los culés consiguen encontrar espacios entre la línea de cinco defensores, entonces los locales estarán en problemas.

Pronóstico: Valencia 0-3 Barcelona