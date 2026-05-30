PSG vs Arsenal: previa, predicciones y alineaciones

La gloria y el honor se ponen en juego este sábado 30 de mayo en el Puskás Aréna de Budapest. PSG y Arsenal quieren ser los reyes de Europa y se miden en un duelo apasionante con final cerrado por la UEFA Champions League. Los franceses van por su segundo título consecutivo. Los Gunners quieren saber qué se siente levantar por primera vez la Orejona.

Ambos equipos llegan a la final continental con los deberes hechos en sus respectivas ligas domésticas. El PSG volvió a conquistar la Ligue 1 por quinto año consecutivo y por decimosegunda vez en los últimos 14 años. Solo el Mónaco en 2017 y el Lille en 2021 interrumpieron su dominio, que desde la llegada de Luis Enrique allá por 2023, también se trasladó a Europa.

Los dirigidos por Mikel Arteta, por su parte, finalmente rompieron una sequía de 22 años sin títulos de Premier League, por lo que su temporada ya es histórica más allá de lo que suceda en este partido. Si a esa conquista le suma el trofeo continental, se podrá afirmar sin lugar a dudas que la temporada 2025/26 será la más importante en la historia del club.

A continuación, toda la información para vivir y disfrutar de esta gran final.

Pronóstico SI

PSG llega a la final probablemente en el mejor momento colectivo de la era Luis Enrique. El conjunto parisino ha encontrado equilibrio sin perder agresividad ofensiva, con un ataque muy dinámico liderado por Khvicha Kvaratskhelia, Ousmane Dembélé y Désiré Doué. El campeón francés intentará asumir el protagonismo desde la posesión y presionar arriba para evitar que Arsenal pueda correr, algo que suele potenciar muchísimo al equipo de Arteta. Aun así, el gran desafío del PSG será sostenerse defensivamente ante un rival que castiga cualquier desajuste y domina como pocos las jugadas a balón parado.

Arsenal llega con menos ruido mediático, pero con una estructura muy sólida, madurez y una ilusión enorme. Los Gunners han sido uno de los equipos más fiables de toda la Champions gracias a su orden defensivo. Resta saber cómo responderán ante un ataque explosivo como el del PSG. Todo apunta a un partido muy táctico, de pocos espacios y momentos de altísima tensión, donde los detalles pueden definir absolutamente todo. La sensación es que PSG tendrá más iniciativa, pero Arsenal encontrará maneras de resistir y golpear en momentos puntuales.

Pronóstico: PSG 2 - 1 Arsenal

¿A qué hora se juega el PSG vs Arsenal?

Ciudad : Budapest, Hungría

: Budapest, Hungría Estadio : Puskás Aréna

: Puskás Aréna Fecha : sábado 30 de mayo

: sábado 30 de mayo Hora : 12:00 EE.UU (Este), 10:00 MEX, 18:00 ESP

: 12:00 EE.UU (Este), 10:00 MEX, 18:00 ESP Árbitro: Jan Seidel (Alemania)

Historial de enfrentamientos directos entre el PSG y el Arsenal

Partidos jugados: 7

7 PSG : 2

: 2 Empate : 3

: 3 Arsenal: 2

Último partido entre ambos: 07/05/2025 - PSG 2-1 Arsenal - Champions League 2024/25, semifinal vuelta

Paris Saint-Germain v Arsenal FC - UEFA Champions League 2024/25 Semi Final Second Leg | David Ramos/GettyImages

Últimos 5 partidos

PSG Arsenal Paris FC 2-1 PSG 17/05/26 Crystal Palace 1-2 Arsenal 24/05/26 Lens 0-2 PSG 13/5/26 Arsenal 1-0 Burnley 18/05/26 PSG 1-0 Brest 10/05/26 West Ham 0-1 Arsenal 10/05/26

Bayern Múnich 1-1 PSG 06/05/26 Arsenal 1-0 Atlético de Madrid 05/05/26 PSG 2-2 Lorient 2/5/26 Arsenal 3-0 Fulham 02/05/26

¿Cómo ver el PSG vs Arsenal por Televisión y Streaming online?

País Canal TV / Streaming Online Estados Unidos CBS, Paramount+, fuboTV, TUDN USA, DAZN USA, Univision, TUDN.com, Univision NOW, TUDN App, ViX, TUDN Radio México TNT Sports, FOX Mexico, Max Mexico, tabii, FOX One España TVE La 1, RTVE Play, Movistar+, Movistar Liga de Campeones, fuboTV España, Movistar Plus+, tabii

Últimas noticias del PSG

Durante los últimos días existió preocupación por las molestias de Ousmane Dembélé, Nuno Mendes, Achraf Hakimi y Willian Pacho, pero todos evolucionaron favorablemente y estarán disponibles para Luis Enrique. El caso de Dembélé generó especial atención después de abandonar el último partido de Ligue 1 por un problema en el gemelo, aunque desde el entorno del jugador siempre transmitieron tranquilidad.

En defensa, Hakimi apunta a regresar al lateral derecho pese a las dudas que dejó su lesión muscular sufrida ante Bayern, mientras que Matvey Safonov mantendría su lugar en la portería. Lucas Chevalier ya volvió a entrenarse con normalidad, pero el ruso se consolidó como titular en esta recta final de la temporada y mantendría el puesto. En ataque, el tridente formado por Dembélé, Désiré Doué y Khvicha Kvaratskhelia volverá a ser la principal arma ofensiva de un PSG que llega como uno de los equipos más goleadores de la competición.

Paris Saint-Germain v FC Bayern Munchen - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final First Leg | Jean Catuffe/GettyImages

Posible alineación del PSG (4-3-3): Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes; Neves, Vitinha, Ruiz; Doue, Dembele, Kvaratskhelia

Últimas noticias del Arsenal

En Arsenal, la gran preocupación pasa por el lateral derecho. Ben White está completamente descartado por lesión y Jurrien Timber recién volvió a trabajar con el grupo tras casi dos meses fuera por un problema en la ingle. Arteta deberá decidir si arriesga desde el inicio con el neerlandés o si apuesta por Cristhian Mosquera para intentar frenar a Kvaratskhelia, una de las amenazas más peligrosas del PSG.

Más allá de esa duda, los Gunners recuperan a Noni Madueke y a Christian Nørgaard, quienes dejaron atrás sus molestias físicas y estarán disponibles para la final. Arsenal llega a Budapest apoyado en la solidez defensiva que mostró durante toda la Champions y con futbolistas como Declan Rice, Martin Ødegaard y William Saliba atravesando un gran momento.

Arsenal FC v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final Second Leg | Gaspafotos/MB Media/GettyImages

Posible alineación del Arsenal (4-3-3): Raya; Timber, Saliba, Gabriel, Calafiori; Lewis-Skelly, Rice, Odegaard, Saka, Gyokeres, Martinelli.