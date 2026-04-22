PSG vs Nantes: previa, predicciones y alineaciones

El PSG se pone al día. El líder de la Ligue 1 debe dos partidos del certamen y este miércoles 22 de abril recuperará el pendiente de la jornada 26 ante el Nantes.

El conjunto parisino se ubica en lo más alto de la tabla de posiciones con 63 unidades, una más que el Lens, pero con un encuentro jugado menos que su perseguidor. Viene de tropezar el último domingo ante el Olympique de Lyon, por lo que intentará salir a flote y evitar perder dos partidos al hilo jugando como local por primera vez desde 2023. El quíntuple campeón consecutivo de Francia sabe que no hay margen como en otras ocasiones.

Del otro lado estará un Nantes sumamente comprometido con el descenso. Se ubica en la anteúltima posición con 20 unidades, nueve menos que el Niza, el último de los salvados. Le quedan siete partidos para salir del fondo y llevarse al menos un punto del Parque de los Príncipes sería un enorme logro.

A continuación, toda la info para disfrutar de este partido cargado de condimentos

Pronóstico SI Fútbol

El PSG llega con la necesidad de reaccionar después del golpe que significó la derrota ante el Lyon, y todo indica Luis Enrique pondrá lo mejor que tiene desde el inicio, buscando encarrilar el partido lo antes posible y evitar cualquier tipo de sorpresa. En casa y con una plantilla claramente superior, lo lógico es ver a un equipo dominante, manejando la pelota y generando situaciones con continuidad.

Nantes ha mostrado cierta solidez defensiva en sus últimos encuentros, pero el desafío acá es mucho mayor. Puede intentar resistir durante varios tramos del partido, cerrando espacios y apostando a alguna contra aislada, aunque sostener ese esfuerzo durante los 90 minutos parece complicado. Si el PSG encuentra el primer gol relativamente temprano, el desarrollo debería inclinarse aún más a su favor.

Pronóstico: PSG 3-0 Nantes

¿A qué hora se juega el PSG vs Nantes?

Ciudad : París, Francia

: París, Francia Estadio : Parque de los Príncipes

: Parque de los Príncipes Fecha : miércoles de abril

: miércoles de abril Hora : 13:00 EE.UU (Este), 11:00 MEX, 19:00 ESP

: 13:00 EE.UU (Este), 11:00 MEX, 19:00 ESP Árbitro: Clement Turpin

Historial de enfrentamientos directos entre el PSG y el Nantes (últimos 5 encuentros)

PSG : 3

: 3 Empate : 2

: 2 Nantes: 0

Último partido entre ambos: 17/8/2025 - Nantes 0-1 PSG (Ligue 1, Fecha 1)

FC Nantes v Paris Saint-Germain FC - Ligue 1 McDonald's | Franco Arland/GettyImages

Últimos 5 partidos

PSG Nantes PSG 1-2 Olympique de Lyon 19/04/26 Nantes 1-1 Brest 19/04/26 Liverpool 0-2 PSG 14/04/26 Auxerre 0-0 Nantes 11/04/26 PSG 2-0 Liverpool 8/4/26 Metz 0-0 Nantes 05/04/26 PSG 3-1 Toulouse 3/4/26 Nantes 2-3 Estrasburgo 22/03/26 Niza 0-4 PSG 21/3/26 Nantes 0-1 Angers 07/03/26

¿Cómo ver el PSG vs Nantes por Televisión y Streaming online?

País Canal TV / Streaming Online Estados Unidos Fanatiz, beIN SPORTS, beIN SPORTS en Español, fuboTV, beIN SPORTS CONNECT México Fox One España -

Últimas noticias del PSG

El equipo llega con algunas dudas importantes en la mitad de la cancha. Vitinha debió abandonar el partido ante Lyon en el primer tiempo por una lesión en el tobillo y no está claro si podrá llegar. A eso se suma la posible ausencia de Fabián Ruiz por un problema en la rodilla. En los laterales también hay incertidumbre ya Nuno Mendes arrastra molestias y su presencia no está asegurada.

Más allá de eso, hay señales positivas. Desiré Doué y Bradley Barcola pudieron jugar el último encuentro a pesar de venir tocados y todo hace indicar que estarán disponibles. En ataque, Khvicha Kvaratskhelia viene de marcar y buscará mantener ese protagonismo, mientras que Gonçalo Ramos tendrá la chance de revancha tras fallar un penal en el último partido.

FBL-FRA-LIGUE1-PSG-LYON | FRANCK FIFE/GettyImages

La probable alineación del PSG (4-3-3): Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Hernandez; Zaire-Emery, Vitinha, Neves; Doue, Dembele, Kvaratskhelia

Últimas noticias del Nantes

La visita también arriba al encuentro con bajas que condicionan el armado del equipo. No estará Bahmed Deuff por un problema en la espalda, mientras que Fabien Centonze sigue fuera por una lesión ligamentaria. Kelvin Amian arrastra molestias en la zona inguinal y tampoco está al cien por cien, mientras que Dehmaine Tabibou no podrá jugar por suspensión.

En ataque, Mostafa Mohamed viene de convertir en el último partido y se perfila nuevamente como la principal referencia. El equipo dejó escapar puntos sobre el final ante Brest y deberá hacer un partido perfecto en París para sostener su ilusión de quedarse en la máxima categoría.

FBL-FRA-LIGUE1-NANTES-BREST | SEBASTIEN SALOM-GOMIS/GettyImages

La probable alineación del Nantes (4-1-4-1): Lopes; Guilbert, Awaziem, Cozza, Machado; Coquelin; Guirassy, Leroux, Lepenant, Abline; Mohamed

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