PSG vs Olympique de Lyon: previa, predicciones y alineaciones
PSG y Olympique de Lyon protagonizarán este domingo 19 de abril el encuentro más atractivo de la jornada 30 de la Ligue 1.
El puntero del campeonato lidera la tabla de posiciones con 63 unidades, una más que el Lens, aunque con la ventaja de adeudar dos partidos con los que podría estirar su ventaja. Viene de conseguir el pasaje a las semifinales de la Champions League con un contundente 4-0 global sobre el Liverpool, por lo que llega en gran forma y con ímpetu de seguir dando pasos hacia sus objetivos.
Del otro lado estará un equipo que cuenta con jugadores de primera clase, pero al que la irregularidad a lo largo de la temporada no le ha permitido escalar más alto. El Lyon marcha 5°, clasificándose a Europa League, pero todavía en pelea por un lugar en la próxima Champions.
A continuación, toda la información para vivir al máximo este partido entre dos gigantes del fútbol francés.
Pronóstico SI Fútbol
El PSG llega muy sólido. Es un equipo que no tiene la necesidad de sostener un dominio constante, pero que siempre encuentra los momentos para quedarse con los partidos. Ha mostrado una capacidad notable para aprovechar errores rivales y transformar pocas situaciones en goles, algo que termina marcando diferencias en este tipo de encuentros. Además, ha logrado mayor solidez en su propia área, lo que lo convierte en un rival muy difícil de doblegar.
La visita sabe cómo incomodar. Ha demostrado durante la temporada que puede sostener partidos cerrados y reducir espacios, obligando a rivales más poderosos a trabajar cada jugada. También tiene recursos para lastimar cuando encuentra oportunidades, por lo que no sería raro que logre marcar. Aun así, el momento general y la contundencia reciente del PSG hacen pensar en un partido que puede inclinarse a su favor.
Pronóstico: PSG 2-1 Olympique de Lyon
¿A qué hora se juega el PSG vs Olympique de Lyon?
- Ciudad: París, Francia
- Estadio: Parque de los Príncipes
- Fecha: domingo 19 de abril
- Hora: 14:45 EE.UU (Este), 12:45 MEX, 20:45 ESP
- Árbitro: Jérôme Brisard
Historial de enfrentamientos directos entre el PSG y el Olympique de Lyon (últimos 5 encuentros)
- PSG: 5
- Empate: 0
- Lyon: 0
- Último partido entre ambos: 9/11/2025 - Lyon 2-3 PSG (Ligue 1, Fecha 12)
Últimos 5 partidos
PSG
Lyon
Liverpool 0-2 PSG 14/04/2026
Lyon 2-0 Lorient 12/04/2026
PSG 2-0 Liverpool 8/4/2026
Angers 0-0 Lyon 05/04/2026
PSG 3-1 Toulouse 3/4/2026
Lyon 1-2 Mónaco 22/03/2026
Niza 0-4 PSG 21/3/2026
Lyon 0-2 Celta 19/03/2026
Chelsea 0-3 PSG 17/3/2026
Le Havre 0-0 Lyon 15/03/26
¿Cómo ver el PSG vs Olympique de Lyon por Televisión y Streaming online?
País
Canal TV / Streaming Online
Estados Unidos
Fanatiz, beIN SPORT, SbeIN SPORTS en Español, fuboTV, beIN SPORTS CONNECT
México
Fox One
España
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Últimas noticias del PSG
Desire Doue y Nuno Mendes terminaron el partido ante Liverpool con molestias y su presencia no está asegurada, mientras que Fabian Ruiz sigue con problemas en la rodilla y es seria duda. También hay preocupación por Quentin Ndjantou Mbitcha, que arrastra una lesión muscular.
Bradley Barcola, quien ingresó en el segundo tiempo ante Liverpool, podría regresar al once inicial para conformar un tridente temible junto a Dembelé y Kvaratskhelia.
La probable alineación del PSG (4-3-3):
Últimas noticias del Olympique de Lyon
Nicolas Tagliafico no estará por suspensión, mientras que Ernest Nuamah continua descartado por una lesión de larga data. Malick Fofana y Pavel Sulc arrastran molestias físicas que les impide llegar en óptimas condiciones y Corentin Tolisso podría ser baja por problemas musculares.
Dominik Greif volverá a estar en el arco luego de su gran actuación en el triunfo sobre Lorient de la semana pasada.
La probable alineación del Lyon (4-2-3-1): Grief; Kango, Mata, Niakhate, Abner; Maitland-Niles, Tessmann; Karabec, Tolisso, Moreira; Yaremchuk