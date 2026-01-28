PSV vs Bayern Múnich: previa, predicciones y alineaciones

Esta semana se disputará la última jornada de la fase de liga entre el PSV Eindhoven y el Bayern Múnich en la UEFA Champions League 2025/26.

Después de siete compromisos el conjunto neerlandés es vigésimo segundo de la clasificación general con 8 puntos con dos triunfos, dos empates y tres derrotas. Mientras que, el cuadro teutón está como escolta del líder Arsenal con 18 unidades producto de seis triunfos, cero empates y una derrota.

A continuación, te damos toda la información sobre este enfrentamiento que será muy importante para el cuadro bávaro en sus aspiraciones por avanzar a la siguiente ronda en la mejor posición posible como líder o sublíder.

¿A qué hora se juega el PSV vs Bayern Múnich?

Ciudad : Eindhoven,

: Eindhoven, Estadio : Phillips Stadion

: Phillips Stadion Fecha : miércoles 28 de enero

: miércoles 28 de enero Hora : 15:00 EE.UU (Este), 14:00 MEX, 21:00 ESP

: 15:00 EE.UU (Este), 14:00 MEX, 21:00 ESP Árbitro: João Pinheiro (POR)

João Pinheiro (POR) VAR: Tiago Martins (POR)

Historial de enfrentamientos directos entre el PSV y el Bayern Múnich (últimos cinco partidos)

PSV : 1

: 1 Empate : 0

: 0 Bayern Múnich: 4

Último partido entre ambos: 01/11/16 - PSV 1-2 Bayern Múnich - Jornada 4

Últimos 5 partidos

PSV Bayern Múnich PSV 2-2 NAC 24/01/26 Bayer Múnich 1-2 Augsburgo 24/01/26 Newcastle 3-0 PSV 21/01/26 Bayern Múnich 2-0 USG 21/01/26 Fortuna 1-2 PSV 17/01/26 Leipzig 1-5 Bayern Múnich 17/01/26 Den Bosch 1-4 PSV 14/01/26 Colonia 1-3 Bayern Múnich 14/01/26 PSV 5-1 Excelsior 10/01/26 Bayern Múnich 8-1 Wolfsburgo 11/01/26

¿Cómo ver el PSV vs Bayern Múnich por Televisión y Streaming online?

País Canal TV / Streaming Online Estados Unidos Paramount+, ViX, CBS Sports Golazo México HBO Max España Movistar+

Últimas noticias de PSV

El equipo neerlandés tiene mucho margen dentro del campeonato doméstico y viene de empatar a dos tantos frente al NAC y suman 53 puntos, 14 puntos más que el Feyernoord que es sublíder general. Aunque en la Copa de Europa es distinto y están prácticamente fuera.

A pesar de que son el equipo más goleador en la Eredivisie, el PSv se habría fijado en el delantero del Elche, Álvaro Rodríguez, para reforzar el ataque, según informaron desde Eindhovens Dagblad y el diario AS.

Posible alineación del PSV contra el Bayern (4-3-3): Matěj Kovář; Kiliann Sildillia, Jerdy Schouten, Yarek Gasiorowski, Anass Salah-Eddine, Wanner, Junior, Veerman; Man, Til y Perišić.

Últimas noticias de Bayern Múnich

Los líderes de Alemania vienen de caer en casa frente al Ausgburgo por 1-2 y con ello se esfumó su invicto en la temporada de liga, sin embargo, siguen con muy buen margen de ventaja sobre el Borussia Dortmund con ocho unidades.

En los últimos días, el Atlético de Madrid ha mostrado su interés en León Goretzka, quien termina contrato en el mes de junio. El conjunto bávaro podría pedir 20 millones de euros por dejarle salir en este mercado de invierno.

Posible alineación del Bayern Múnich contra el PSV (4-3-3): Neuer; Guerreiro, Goretka, Tah, Bischof; Kimmich, Pavlovic, Olise, Kart, Díaz, Kane.

Pronóstico SI Fútbol

El cuadro alemán quiere aspirar a ser líder ganando y esperar una derrota de los Gunners, si no de cualquier manera se garantizarán el subliderato general, luego de un paso casi perfecto, cayeron en la Fecha 6 no se permitirán volver a caer ante un rival que prácticamente no tiene opciones en el torneo.

PSV 1-3 Bayern Múnich

