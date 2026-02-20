Puebla vs América: previa, predicciones y alineaciones
Tras disputar el Clásico Nacional y caer frente a las Chivas de Guadalajara, el Club América visitará al Puebla en esta Jornada 7 de la Liga MX este viernes 20 de febrero, esto con la firme convicción de volver a la senda del triunfo. La sede será el Estadio Cuauhtémoc, un lugar que le suele sentar bien a los azulcremas como visitantes.
Los de Coapa suman ya nueve encuentros sin derrota frente a los poblanos en su propia casa, siendo la última ocasión que salieron victoriosos el 20 de abril del 2018 gracias a un tres por uno. En aquella Jornada 16 del Clausura, Alejandro Chumasero, Omar Fernández y Pablo González, fueron los verdugos americanistas.
Será así, que los Enfranjados tendrán que remar contra corriente, ya que además no ganan desde aquel juego en donde derrotaron al Mazatlán FC, mientras que los azulcremas si bien cayeron contra el Rebaño Sagrado, no caían desde el 14 de enero cuando el Atlético San Luis los derrotó.
¿A qué hora se juega el Puebla vs América?
- Ciudad: Puebla, Puebla
- Estadio: Cuauhtémoc
- Fecha: viernes 20 de febrero
- Hora: 22:06 EE.UU (Este), 21:06 MEX, 04:06 ESP
- Árbitro: Katia Itzel
Historial de enfrentamientos directos entre Puebla y América (últimos cinco partidos)
- Puebla: 1
- Empate: 0
- América: 4
- Último partido entre ambos: 21/10/2025 - América 2-1 Puebla - Liga MX Jornada 14 Apertura 2025
Últimos 5 partidos
Puebla
América
Puebla 2-3 Pumas
Chivas 1-0 América
Tijuana 0-0 Puebla
América 0-0 Olimpia
Puebla 0-0 Toluca
América 1-0 Monterrey
Cruz Azul 1-0 Puebla
Olimpia 1-2 América
Puebla 2-1 Mazatlán
América 2-0 Necaxa
¿Cómo ver el Puebla vs América por Televisión y Streaming online?
País
Canal de TV / Streaming online
Estados Unidos
TUDN USA, TUDN.com y ViX
México
Azteca 7
España
Sin transmisión
Últimas noticias de Puebla
Pareciera que los malos resultados para el Puebla en el torneo tienen una explicación y es que acordé a información de medios locales, se ha dicho que 25 de 27 jugadores terminarían contrato previo a la Copa del Mundo 2026, o sea, dentro de menos de 4 meses, razón por la cual el rendimiento camotero podría ir a la baja.
Esta situación pone en predicamentos a la directiva, puesto que muchos jugadores podrían marcharse libres a cualquier otro equipo, tanto de Liga MX como Expansión, aunque esto parece obeceder a los rumores que hablan del posible "reacomodo" del equipo en su estructura.
Posible alineación de Puebla contra América (4-3-3): Ricardo Gutiérrez; Iker Navarro, Eduardo Navarro, Juan Pablo Vargas, Nicolás Díaz; Luis Gabriel Rey, Kevin Velasco, Carlos Baltazar; Edgar Guerra, Emiliano Gómez, Esteban Lozano
Últimas noticias de América
La caída frente a las Chivas paerce haber dejado un ambiente tenso en Coapa. Las declaraciones de Henry Martín al finalizar el encuentro dejaron entrever cierto desgaste interno, pero en el seno azulcrema optaron por enfriar la situación antes de que el tropiezo se convierta en algo más grave.
De acuerdo con información revelada por León Lecanda para ESPN, el entrenador y su capitán se reunieron en privado este lunes con la intención de reafirmar el rumbo del equipo y fijar como prioridad la conquista de la Liga MX y la Concachampions.
Posible alineación de América contra Puebla (4-5-1): Luis Ángel Malagón; Kevin Álvarez, Israel Reyes, Sebastián Cáceres, Cristian Borja; Rodrigo Dourado, Isaías Violante, Jonathan Dos Santos, Brian Rodríguez, Raphael Veiga; Henry Martín
Pronóstico SI Fútbol
El América no encuentra el rumbo y el Clásico Nacional fue la muestra inequívoca de esto. Así que podrá sacarse la espinita contra la Franja, quienes tienen cuatro partidos sin conocer la victoria en este certamen, aunque eso sí, apenas podría ganar por la mínima, ya que el gol es algo que no se le dio en el encuentro pasado.
Puebla 0-1 América
