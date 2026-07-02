La selección de los Estados Unidos se enfrentó a Bosnia y Herzegovina en el duelo correspondiente a los 16avos de final por el Mundial 2026. Con goles de Folarin Balogun y de Malik Tillman, la escuadra norteamericana ganó 2-0 y clasificó a la ronda de octavos de final, en donde se enfrentarán al conjunto de Bélgica, que eliminó a la selección de Senegal en un emocionante 3-2.

Sin embargo, no todas son buenas noticias para el conjunto de las barras y las estrellas. Y es que, al minuto 64, Folarin Balogun, que había marcado el 1-0 al 45, se fue expulsado, en una jugada que ha desatado polémica entre los aficionados estadounidenses, pues consideran que la falta fue exactamente igual a la que cometió Lionel Messi en la jornada uno de la presente copa del mundo, ante la selección de Argelia, y en aquella ocasión el astro rosarino no fue castigado de la misma manera.

El técnico argentino, Mauricio Pochettino, habló frente a las cámaras al término del compromiso, y fue contundente cuando lo cuestionaron por la expulsión de su centro delantero:

Para mí, nunca es una tarjeta roja Mauricio Pochettino.

USA v Bosnia and Herzegovina: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026 | John Dorton/USSF/GettyImages

¿Puede Estados Unidos apelar la expulsión a Folarin Balogun? Esto dice el reglamento de la FIFA

En un artículo publicado en la sección The Athletic, del The New York Times, aseguran que un funcionariode la FIFA les explicó, con base en el artículo 66.4 de la Federación, que la selección de Estados Unidos no solo no está facultada para apelar dicha suspensión, sino que incluso la FIFA podría sumar algunos otros partidos al castigo original. Esto es lo que se dice al respecto en el reglamento:

“Una expulsión conlleva automáticamente la suspensión del siguiente partido. Los órganos judiciales de la FIFA podrán imponer suspensiones adicionales de partidos y otras medidas disciplinarias”

En su cuenta de X, el reconocido Ben Jobs también publicó que, por las nuevas disposiciones de la FIFA, Estados Unidos no puede apelar la suspensión de Folarin Balogun.

Folarin Balogun can’t appeal his red card as per FIFA regulations.🟥 — Ben Jacobs (@JacobsBen) July 2, 2026

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