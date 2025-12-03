¿Puede Kylian Mbappé superar el récord de goles en una temporada de LaLiga?

Kylian Mbappé está teniendo un año descomunal con el Real Madrid y es la principal ilusión Merengue para dar batalla en todos los frentes posibles gracias a su brillante capacidad goleadora.

Con su doblete frente al Athletic Club, Mbappé llegó a 16 goles en 15 partidos disputados por LaLiga y los estadígrafos pusieron rápidamente manos a la obra para calcular que récords puede romper el delantero francés en la temporada 2025/26.

Athletic Club v Real Madrid CF - LaLiga EA Sports | Juan Manuel Serrano Arce/GettyImages

Por supuesto, todo dependerá que siga por este camino y que el físico le acompañe, pero los números son brutales: tiene un promedio de gol de 1.07 por partido, por lo que llegaría al final de la campaña con 40 goles en su récord.

Si bien sería un numero salvaje, quedaría a 10 goles de igualar el registro de Leo Messi en la temporada 2011/12, que anotó 50 para el título del FC Barcelona. Además, en el 2012 el argentino rompió el récord de Gerd Müller de mayor cantidad de goles en un año calendario, anotando 91 tantos en los doce meses.

Para intentar destronar la temporada consagratoria del rosarino, tendría que elevar incluso más el promedio de gol, mínimo hasta el 1.35 por partido que tenía Messi en dicha campaña.

TOPSHOT-FBL-ESP-BARCELONA-BETIS | LLUIS GENE/GettyImages

El récord de goles en un año natural en el Real Madrid es de Cristiano Ronaldo con 59 en el 2013, con el Bicho ocupando los primeros cuatro lugares del ranking. Mbappé aparece quinto en el 2025 con 54 conquistas, con la necesidad de cerrar el año a puro gol para destronarlo.

El Madrid jugará el próximo domingo frente al Celta de Vigo en el Bernabéu por la jornada 15 de LaLiga, tras haber adelantado el encuentro de la jornada 19 contra el Athletic Club. El Merengue tendrá cuatro partidos antes de fin de año, con el del Celta, uno de Champions League y dos más del campeonato español por delante.