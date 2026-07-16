''Es solo un partido de fútbol'', declaró Lionel Scaloni previo al Argentina vs Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026. Sin embargo, al término del compromiso, luego de que el conjunto albiceleste le remontara a los ingleses con goles de Enzon Fernández y Lautaro Martíez, se extendió una manta que ha desatado la polémica en redes sociales.

¿Puede la FIFA sancionar a la Selección Argentina por la pancarta sobre las Malvinas? Esto dice el reglamento

La pancarta mostrada por el futbolista Lo Celso, desató un fuerte debate en redes sociales, sobre si podría haber una sanción en contra de la selección de Argentina o no. Ponían como ejemplo lo ocurrido con Rodri Morata en España, cuando fueron suspendidos por cantar: ''Gibraltar es español'', en los festejos de la EURO 2024.

Sin embargo, con apego a lo dispuesto en el reglamento de la FIFA, la sanción pasaría únicamente por un tema económico para la selección albiceleste, ya que si bien es verdad que el máximo organismo del fútbol FIFA prohíbe la exhibición de mensajes políticos, ideológicos o religiosos, los castigos deportivos suelen darse únicamente en caso específicos, y, sobre todo, reiterativos.

Lionel Messi habla sobre el supuesto favoritismo de la FIFA para Argentina en esta Copa del Mundo

England v Argentina: Semi Final - FIFA World Cup 2026 | Shaun Botterill/GettyImages

La selección de Argentina le entregó a sus aficionados una nueva historia de película, tras remontarle a Inglaterra en las semifinales y meterse a una nueva final por la copa del mundo. Esto, en medio de una seria de polémicas, muchas de ellas infudadas, que supuestamente facilitaron el camino de los campeones del mundo en la actual justa mundialista.

Al término del compromiso, le preguntaron a Lionel Messi al respecto y esto fue lo que contestó:

No... Es una locura lo que hemos logrado. Cinco finales seguidas, dos finales de Mundial seguidas... Hemos sido los mejores en los últimos cuatro años.



A quien le moleste, lo que digan, este equipo ha demostrado que en la cancha, nadie nos da nada gratis.



Jugamos con orgullo, con corazón, con fútbol… Completamos una remontada. Estoy feliz y orgulloso. Lionel Messi.

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