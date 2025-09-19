¿Puede regresar Veljko Paunovic al banquillo de las Chivas?

De los técnicos que han pasado por Chivas en la era de Amaury Vergara, el mejor, o al menos el de rendimiento más elevado ha sido el serbio Veljko Paunovic. Éste último estuvo a minutos de entregarle al rebaño el título de la Liga MX, aquel que dejó en el camino ante los Tigres.

Luego de dicha caída, el entrenador decidió dar un paso al costado luego de perder el control interno de la plantilla. A pesar de ello, la relación quedó en buenos términos, al grado que el mismo Paunovic asegura que en tiempos recientes, él y el club estuvieron en vías de unir caminos, algo que al final no se firmó.

En primer lugar me gusta responder a esta pregunta que estoy muy feliz donde estoy. Siempre me he manejado que el futbol me lleve donde me necesite, donde se le antoje, pero desde luego en Chivas lo pasé muy bien, en varias ocasiones antes, cuando estaba sin equipo, hemos tenido conversaciones, pero en el futuro nunca se sabe lo que puede pasar. Veljko Paunovic

Pumas UNAM v Chivas - Torneo Apertura 2023 Liga MX | Hector Vivas/GettyImages

Si bien no descarta un vuelta a la Liga MX, Paunovic afirma que su cabeza está centrada al cien por ciento en el Real Oviedo.

Estoy muy agradecido al futbol mexicano y no descarto que algún día pudiera volver, pero aquí estoy ahora encantado, en un proyecto que quiero llevar a su máximo y dejaremos las cosas para el futuro. Veljko Paunovic

La meta inmediata de Veljko es evitar el descenso con el Oviedo y a partir de ahí, echar raíces con el club.

