¿Puede regresar Veljko Paunovic al banquillo de las Chivas?
De los técnicos que han pasado por Chivas en la era de Amaury Vergara, el mejor, o al menos el de rendimiento más elevado ha sido el serbio Veljko Paunovic. Éste último estuvo a minutos de entregarle al rebaño el título de la Liga MX, aquel que dejó en el camino ante los Tigres.
Luego de dicha caída, el entrenador decidió dar un paso al costado luego de perder el control interno de la plantilla. A pesar de ello, la relación quedó en buenos términos, al grado que el mismo Paunovic asegura que en tiempos recientes, él y el club estuvieron en vías de unir caminos, algo que al final no se firmó.
En primer lugar me gusta responder a esta pregunta que estoy muy feliz donde estoy. Siempre me he manejado que el futbol me lleve donde me necesite, donde se le antoje, pero desde luego en Chivas lo pasé muy bien, en varias ocasiones antes, cuando estaba sin equipo, hemos tenido conversaciones, pero en el futuro nunca se sabe lo que puede pasar.Veljko Paunovic
Si bien no descarta un vuelta a la Liga MX, Paunovic afirma que su cabeza está centrada al cien por ciento en el Real Oviedo.
Estoy muy agradecido al futbol mexicano y no descarto que algún día pudiera volver, pero aquí estoy ahora encantado, en un proyecto que quiero llevar a su máximo y dejaremos las cosas para el futuro.Veljko Paunovic
La meta inmediata de Veljko es evitar el descenso con el Oviedo y a partir de ahí, echar raíces con el club.
Egresado de ciencias de la comunicación por la UNAM. Ejerzo el periodismo digital desde el 2018. Vivo el fútbol desde que tenía 3 años.