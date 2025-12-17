Pumas apunta a descartes de Tigres para reforzar su proyecto rumbo al Clausura 2026

Pumas de la UNAM ya se mueve en el mercado con la intención de fortalecer su plantel de cara al Clausura 2026. La directiva universitaria analiza oportunidades que permitan elevar el nivel competitivo sin comprometer su estructura financiera, y en ese escenario han surgido dos nombres procedentes de Tigres.

El primer objetivo en la lista es Sebastián Córdova, mediocampista ofensivo que concluirá su etapa con Tigres y quedará en condición de agente libre. El futbolista no continuará bajo el proyecto de Guido Pizarro, situación que abre una ventana atractiva para clubes interesados en su talento.

El regreso a la capital del país es un escenario que Córdova contempla con interés, pues Pumas representa una opción deportiva relevante para relanzar su carrera. Sin embargo, para que la operación avance será indispensable una reducción salarial importante, punto clave en las conversaciones preliminares.

En Ciudad Universitaria valoran la calidad técnica, experiencia y versatilidad del exjugador de América, pero mantienen cautela financiera. El club no está dispuesto a romper su escala salarial, por lo que cualquier acercamiento dependerá de la disposición del futbolista para ajustarse a las condiciones económicas del proyecto universitario.

El segundo nombre que aparece en el radar auriazul es Uriel Antuna. El extremo mexicano ya no entra en los planes del cuerpo técnico de Tigres, encabezado por Guido Pizarro, y la directiva felina busca darle salida durante el próximo mercado de invierno para liberar espacio en la plantilla.

Antuna, consciente de su situación, se muestra abierto a un cambio de aires que le permita recuperar protagonismo y continuidad. En Pumas ven con buenos ojos su perfil por velocidad y desequilibrio, cualidades que el equipo considera necesarias para fortalecer su juego por las bandas.

La intención inicial de Tigres es concretar una venta definitiva, aunque el escenario actual apunta más a una cesión, dadas las condiciones contractuales y el contexto del mercado. Esta fórmula facilitaría la operación y permitiría a Pumas evaluar el rendimiento del jugador sin una inversión inmediata elevada.