Pumas encuentra trabas por un par de fichajes deseados

Pumas ha puesto la mira en dos futbolistas que hoy aparecen como descartes en Tigres: Uriel Antuna y Sebastián Córdova. La directiva universitaria considera que ambos podrían elevar el nivel ofensivo del plantel, aunque desde el inicio la operación se presenta compleja por factores económicos y contractuales que condicionan cualquier avance.

El interés no es nuevo y responde a una petición expresa del cuerpo técnico encabezado por Efraín Juárez, quien ve en Antuna y Córdova perfiles distintos pero complementarios. Sin embargo, la planeación financiera del club obliga a ser cautelosos, ya que la prioridad es no comprometer la estabilidad económica de la institución.

🚨 🇲🇽 Efraín Juárez PIDIÓ a la directiva que le llevaran a Uriel Antuna y Sebastián Córdova. Pumas se encuentra analizando a cuál de los dos futbolistas fichar debido al presupuesto del Club.



🗞️ @CLMerlo pic.twitter.com/UI1R7RDGit — Fan Puma ⍽ (@FanPumaOficial) December 19, 2025

De acuerdo con información de César Luis Merlo, Pumas se encuentra en un escenario donde deberá elegir únicamente a uno de los dos futbolistas. El presupuesto disponible no permite absorber dos salarios de ese nivel, situación que ha frenado las negociaciones y obliga a evaluar con detalle cuál opción resulta más viable.

Sebastián Córdova aparece como una alternativa atractiva debido a su estatus contractual. El mediocampista podría llegar como agente libre, lo que reduciría de forma considerable el costo inicial de la operación. No obstante, su salario sigue siendo elevado para los estándares actuales del conjunto universitario.

Toluca v Tigres UANL - Torneo Apertura 2025 Liga MX Final | Hector Vivas/GettyImages

Por su parte, Uriel Antuna representa un caso distinto. Su llegada implicaría una compra definitiva o, en el mejor de los escenarios, una cesión con condiciones específicas. Cualquiera de las dos opciones requiere una inversión que Pumas analiza con cautela, consciente de que no puede asumir riesgos financieros excesivos.

Dentro del club existe un debate abierto sobre el impacto deportivo inmediato frente al costo económico. Antuna ofrece velocidad, desborde y experiencia reciente en Liga MX, mientras que Córdova aporta talento, pausa y capacidad de jugar entre líneas, cualidades que el cuerpo técnico también considera prioritarias.

Las gestiones continúan, pero sin prisa. Pumas sabe que una mala decisión podría hipotecar su margen de maniobra en el mercado. Por ello, la directiva ha optado por tomarse el tiempo necesario para negociar condiciones, explorar alternativas y definir cuál de los dos encaja mejor en el proyecto deportivo.

MÁS INFORMACIÓN DE LA LIGA MX: