Pumas UNAM vs América: previa, predicciones y alineaciones

El Club Universidad Nacional recibirá al Club América en la correspondiente Jornada 12 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX este fin de semana.

El conjunto universitario viene de empatar 2-2 en casa con el Club de Fútbol Cruz Azul, luego de ir perdiendo 0-2. Mientras que, el cuadro azulcrema venció en casa 2-0 al Mazatlán FC y entre semana empató 1-1 ante Philadelphia Union para eliminarlos y avanzar a los cuartos de final de la Concachampions 2026.

De esa manera, te dejamos con la información sobre este interesante compromiso que será un partido importante para los dos clubes que buscan puestos de Liguilla.

Pronóstico SI Fútbol

Este enfrentamiento será muy competido como lo han sido los más recientes últimamente, en esta ocasión el cuadro universitario aprovechará la localía y que su rival llegará tocado con varios jugadores lesionados y, además, con actividad a mitad de semana.

Debido a sus respectivos rendimientos de juego bien se podría dar un empate o una victoria apretada para cualquiera de los dos equipos.

Pumas UNAM 1-1 América.

¿A qué hora se juega el Pumas UNAM vs América?

Ciudad : Ciudad de México

: Ciudad de México Estadio : Olímpico Universitario

: Olímpico Universitario Fecha : sábado 21 de marzo

: sábado 21 de marzo Hora: 23:10 EE.UU (Este), 21:10 MEX, 04:10 ESP

Historial de enfrentamientos directos entre el Pumas UNAM y el América (últimos cinco partidos)

Pumas UNAM: 2

2 Empate : 0

: 0 América: 3

Último partido entre ambos: 27/09/25 - América 4-1 Pumas UNAM - Liga MX

Últimos 5 partidos

Pumas UNAM América Pumas 2-2 Cruz Azul 14/03/26 América 1-1 Philadelphia 18/03/26 Necaxa 0-1 Pumas 06/03/26 América 2-0 Mazatlán 15/03/26 Pumas 2-3 Toluca 03/03/26 Philadelphia 0-1 América 10/03/26 Tijuana 1-1 Pumas 27/02/26 Querétaro 1-2 América 07/03/26 Pumas 2-0 Monterrey 22/02/26 América 1-2 Juárez 04/03/26

¿Cómo ver el Pumas UNAM vs América por Televisión y Streaming online?

País Canal TV / Streaming Online Estados Unidos Paramount+m TUDN USA, UnivisionT, UDN.com, Univision NOW, TUDN App, ViX, CBS Sports Golazo México Canal 5, TUDN, TUDN En Vivo y ViX

Últimas noticias del Pumas UNAM

Con una gran reacción en la parte complementaria, Pumas igualó 2-2 con Cruz Azul en duelo efectuado en el Estadio Olímpico Universitario, correspondiente a la Fecha 11 del Clausura 2026.

Con la igualada, ambos equipos conservan la posición con la que llegaron a este encuentro: los auriazules son quintos generales con 20 puntos, mientras que los celestes continúan en el primer sitio con 26 unidades.

Posible alineación de Pumas UNAM (4-4-2): Keylor Navas; Rodrigo López, Rubén Duarte, Ángel Azuaje; Pedro Vite; Alan Medina, Adalberto Carrasquilla, Jordan Carrillo, Álvaro Angulo; Robert Morales, Juninho.

Últimas noticias del América

¡Nuestro rival para los Cuartos de Final está dicho! 🦅



Vamos juntos en Champions Cup. 👊😤 pic.twitter.com/2OqpidkfHh — Club América (@ClubAmerica) March 19, 2026

Después de empatar 1-1 en casa frente al Philadelphia Union, las Águilas consiguieron eliminar y avanzar de ronda tras el global 2-1 a su favor en la Concacaf Champions Cup 2026.

Los pupilos de André Jardine se medirán al Nashville SC en los cuartos de final, luego de que los de Tennessee eliminaran al equipo liderado por Lionel Messi, el Inter Miami.

Posible alineación de América (4-2-3-1): Rodolfo Cota; Kevin Álvarez, Israel Reyes, Sebastián Cáceres, Cristian Borja; Rodrigo Dourado, Erick Sánchez; Alejandro Zendejas, Raphael Veiga, Brian Rodríguez; Patricio Salas.