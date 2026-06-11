Qatar vs Suiza: previa, predicciones y alineaciones

Tras el partido entre Canadá y Bosnia Herzegovina del viernes, las selecciones de Qatar y Suiza cerrarán la primera jornada del Grupo B del Mundial 2026 con un gran duelo en San Francisco este sábado 13 de junio.

El conjunto dirigido por Julen Lopetegui vuelve a una Copa del Mundo cuatro años después de su primera participación como anfitrión en 2022. El bicampeón asiático logró clasificarse a través del repechaje de su confederación y afronta el enorme desafío de mejorar la imagen dejada en su anterior experiencia mundialista, cuando cayó derrotado en sus tres partidos de la fase de grupos.

Los europeos, por su parte, llegan con serias aspiraciones de avanzar nuevamente a las rondas eliminatorias. Alcanzaron los cuartos de final de la Eurocopa 2024 y los octavos de final en cuatro de sus últimas cinco participaciones mundialistas y cuenta con un equipo con la experiencia y la jerarquía necesarias para incluso llegar más lejos.

A continuación, toda la información para vivir este gran encuentro de la Copa del Mundo.

Pronóstico SI

Suiza cuenta con una clara ventaja sobre Qatar en prácticamente todos los sectores del campo. La experiencia de futbolistas como Granit Xhaka, Manuel Akanji o Breel Embolo debería marcar diferencias ante un rival que probablemente priorice el orden defensivo y espere sus oportunidades al contragolpe. Los asiáticos intentarán mantenerse compactos y aprovechar la creatividad de Akram Afif, pero necesitarán de un partido perfecto para competir de igual a igual.

Además, los amistosos previos dejaron mejores sensaciones para los europeos. Mientras Qatar mostró dificultades para generar ocasiones frente a Irlanda y El Salvador, Suiza exhibió una versión más dinámica con una goleada ante Jordania y un empate frente a Australia. Todo indica que los dirigidos por Murat Yakin deberían imponer su jerarquía desde el inicio.

Pronóstico: Qatar 0-2 Suiza

¿A qué hora se juega Qatar vs Suiza?

Ciudad : Santa Clara, California

: Santa Clara, California Estadio : Levi's Stadium

: Levi's Stadium Fecha : sábado 13 de junio

: sábado 13 de junio Hora : 15:00 EE.UU (Este), 13:00 MEX, 21:00 ESP

: 15:00 EE.UU (Este), 13:00 MEX, 21:00 ESP Árbitro: Héctor Saíd Martínez Sorto (Honduras)

Historial de enfrentamientos directos entre Qatar y Suiza

Partidos jugados: 1

1 Qatar : 1

: 1 Empate : 0

: 0 Suiza: 0

Último partido entre ambos: 14/11/2018 - Suiza 0-1 Qatar- Amistoso Internacional

FBL-FRIENDLY-SUI-QAT | FABRICE COFFRINI/GettyImages

Últimos 5 partidos

Qatar Suiza Qatar 0-0 El Salvador 06/06/26 Suiza 1-1 Australia 06/06/26 Irlanda 1-0 Qatar 28/05/26 Suiza 4-1 Jordania 31/05/26 Qatar 0-3 Túnez 07/12/25 Noruega 0-0 Suiza 31/03/26 Siria 1-1 Qatar 04/12/25 Suiza 3-4 Alemania 27/03/26 Qatar 0-1 Palestina 01/12/25 Kosovo 1-1 Suiza 18/11/25

¿Cómo ver el Qatar vs Suiza por Televisión y Streaming online?

País Canal TV / Streaming online Estados Unidos FOX Network, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, FOX One, SiriusXM FC, Futbol de Primera Radio México ViX Mexico España DAZN Spain

Últimas noticias de Qatar

Julen Lopetegui parece salir decidido a jugar con tres defensores centrales para intentar reducir espacios y proteger a un equipo que suele sufrir cuando debe asumir riesgos. La prioridad de los qataríes será construir desde atrás hacia adelante, buscando no perder la concentración e intentando aprovechar cuanta ocasión se presente.

Muchas de las posibilidades del equipo de sacar un buen resultado estarán puestas en Akram Afif. El atacante de Al Sadd es la figura más desequilibrante del plantel y el encargado de liderar el ataque.

Qatar v North Korea - 2026 FIFA World Cup Qualifier | NurPhoto/GettyImages

Probable alineación de Qatar (3-4-3): Barsham; Khoukhi, Laye, Mendes; Miguel, Fathy, Hatem, Al-Brake; Al-Haydos, Alaaeldin, Afif.

Últimas noticias de Suiza

Murat Yakin llega al debut con prácticamente todos sus futbolistas disponibles. Breel Embolo se reincorporó a la concentración tras resolver ciertas complicaciones que tuvo en su llegada a los Estados Unidos y es la principal carta de gol con la que cuenta un equipo que en Mundiales sabe competir.

Con Granit Xhaka como referencia absoluta en el mediocampo y Akanji liderando la defensa, Suiza va por una victoria que lo encamine en un grupo en el que todo puede pasar.

TOPSHOT-FBL-WC-2026-EUR-QUALIFIERS-SUI-SWE | FABRICE COFFRINI/GettyImages

Probable alineación de Suiza (3-4-3): Kobel; Widmer, Elvedi, Akanji; Manzambi, Zakaria, Xhaka, Aebischer; Ndoye, Embolo, Vargas.

MÁS NOTICIAS SOBRE EL MUNDIAL 2026