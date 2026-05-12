¿Qué depara el futuro para Henry Martín?

Luego de un semestre de doble fracaso, está claro que dentro del América tienen que llegar cambios en todos los niveles del club. Si bien tanto directivos como parte del cuerpo técnico están sobre la cuerda floja, es la plantilla donde se espera que llegue la mayor limpia este mercado de verano.

Como hemos informado en este espacio, más de un jugador ya sabe que no hay mañana para él dentro del equipo. La mayoría de los jugadores que terminan contrato no serán renovados. Sin embargo, también hay jugadores en pleno vinculo con el América cuyo tiempo está por terminar, uno de ellos, Henry Martín.

🚨💥Gente… RUMBO AL ATLANTE🔵🔴



👉🏼Henry Martín en pláticas para ser nuevo jugador del Atlante; gusta al ‘Piojo’ y ya lo dirigió.🔥💰



- 33 (🇲🇽).

- Su contrato expira en 2027.💥

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👉🏼Néstor Araujo finalizó contrato con las Águilas… se acerca a los Potros.



- 34 (🇲🇽).

- Jugador… pic.twitter.com/yCkW4YBMkr — Diego Sandoval (@flacosandoval_) May 12, 2026

Los últimos reportes colocan al capitán fuera del equipo de cara al mercado de verano. La decisión habría sido tomada por el mismo jugador. El último año y medio de Henry dentro del campo ha sido doloso. Un gol en dicho lapso de tiempo. La última imagen que se tiene de él es la del penalti fallado que dejó fuera al América de la Liga MX.

Martín sabe que su aporte para los de la capital del país no está siendo el mismo de años atrás. Siendo el caso, el veterano prefiere dar un paso al costado y no dañar más el legado que dejó. Tan posible es su salida, que ya hay un destino sobre la mesa para él.

America v Pumas UNAM - Playoffs: Torneo Clausura 2026 Liga MX | Jam Media/GettyImages

El Atlante es el equipo que sueña con la firma de Henry. El fichaje está siendo promovido de forma directa por Miguel Herrera. El técnico dirigió a Martín en Tijuana y fue él quien le llevó al América. Ahora podrían cruzar sus caminos en el club recién regresado a la Liga MX.

Si bien Henry tendría que sacrificar dinero a nivel de sueldo, el movimiento de América al Atlante le permitiría continuar con su estilo de vida dentro de la Ciudad de México.