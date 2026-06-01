¿Qué distancia recorrerá cada selección en la fase de grupos del Mundial 2026? - rankeadas

El Mundial 2026 implicará viajes considerables para jugadores y personal, ya que el primer torneo de 48 equipos se disputará en 16 ciudades de Estados Unidos, Canadá y México, abarcando la costa entre los océanos Pacífico y Atlántico.



Para los jugadores de la MLS, incluyendo a muchos de las selecciones de Estados Unidos y Canadá, estas distancias no serán una sorpresa. Los 30 clubes de la máxima categoría estadounidense viajan en avión a casi todos los partidos, siendo el viaje más largo un vuelo de 7240 kilómetros y seis horas entre Vancouver y Miami. Sin embargo, sí sorprenderá a muchos de los mejores jugadores del mundo, dada la rareza de los viajes largos en las principales ligas europeas, e incluso esos clubes se enfrentan a viajes más largos en las competiciones continentales.





BC Place upgrades ahead of the 2026 FIFA World Cup | Elizabeth Ruiz Ruiz/GettyImages

Las exigencias de desplazamiento, si bien se minimizan gracias a la programación de los partidos de la fase de grupos y algunos de las eliminatorias en grupos de ciudades cercanas por parte de la FIFA, contrastan notablemente con el Mundial 2022 en Qatar, donde todos los estadios estaban a poca distancia en coche.



Anteriormente, el Mundial de Brasil 2014 y el de Rusia 2018 implicaron una mayor distancia promedio recorrida entre todos los equipos, con 11352km y 8756km, respectivamente. En 2026, la distancia promedio será de 8281 kilómetros.



Si bien todas las miradas estarán puestas en la final del 19 de julio en East Rutherford, Nueva Jersey, los jugadores tendrán que recorrer distancias muy diferentes en las fases eliminatorias, lo que dificultará la preparación para los partidos y podría aumentar el riesgo de lesiones para algunos.

Países anfitriones del Mundial: ¿Cuánto viajan las selecciones de Estados Unidos, México y Canadá en la fase de grupos?

FBL-WC-2026-MEX-VENUE-MEXICO CITY | CARL DE SOUZA/GettyImages

México tendrá el calendario de viajes menos exigente de todos los anfitriones en sus tres partidos de la fase de grupos. Debutará en el Estadio Azteca de la Ciudad de México contra Sudáfrica, antes de trasladarse al Estadio Akron, cerca de Guadalajara, para enfrentarse a Corea del Sur. El calendario de la fase de grupos de El Tri concluirá contra la República Checa, ganadora de la repesca, de nuevo en la Ciudad de México.



Canadá, por su parte, solo necesitará un vuelo en la fase de grupos. Debutará en el torneo contra Bosnia y Herzegovina en Toronto, antes de jugar contra Qatar y Suiza en Vancouver. Si el equipo de Jesse Marsch avanza como primero de grupo, permanecería en Vancouver hasta los octavos de final.



Para la selección estadounidense, la fase de grupos implicará dos vuelos por la costa del Pacífico. Comenzará contra Paraguay en Los Ángeles, luego se enfrentará a Australia en Seattle, antes de disputar el último partido de la fase de grupos contra Turquía, también en Los Ángeles.

País Kilómetros Vuelos Estados Unidos 3106 2 Canadá 3353 1 México 933 2

Los favoritos del Mundial: ¿Cuánto viajan Argentina, Francia y España en la fase de grupos?

Argentina v France: Final - FIFA World Cup Qatar 2022 | Dan Mullan/GettyImages

Los cinco mejores equipos del ranking FIFA tendrán que viajar como nunca antes, dada la cercanía de los clubes de las principales ligas europeas. Entre los equipos de élite, Inglaterra será el que más viaje, con partidos en las afueras de Dallas, Boston y Nueva York, seguido de cerca por la vigente campeona de Europa, España, que disputará la fase de grupos en Atlanta y cerca de Guadalajara.



Argentina, vigente campeona del mundo, tendrá que recorrer una distancia mínima de 740 kilómetros, alternando entre Dallas y Kansas City. El debut será ante Argelia en el Arrowhead Stadium, mientras que contra Austria y Jordania jugará en el AT&T Stadium de la localidad texana.



Francia cuenta con el calendario más favorable entre los favoritos del torneo, con tan solo 537 kilómetros por recorrer, ya que su sede se encuentra en la Costa Este. Esa distancia mínima es probablemente la mejor opción, dado que Didier Deschamps ya se ha quejado de las medidas de seguridad implementadas en Estados Unidos. Durante una serie de partidos amistosos en marzo en territorio estadounidense, el seleccionador francés se lamentó: "A nuestra llegada, pasamos una cantidad de tiempo increíble en el aeropuerto, con controles que nunca había visto en mi vida".

¿Qué distancia recorrerá cada equipo en la fase de grupos del Mundial 2026?

FIFA World Cup Trophy Tour - Dallas | Omar Vega - FIFA/GettyImages

País Kilómetros a recorrer Bosnia y Herzegovina 5059 Argelia 4782 República Checa 4523 Sudáfrica 3926 Congo 3653 Canadá 3353 Bélgica 3297 Ecuador 3236 Estados Unidos 3106 Austria 3054 Colombia 2896 Inglaterra 2769 Curazao 2702 Alemania 2636 Croacia 2507 Turquía 2467 Cabo Verde 2467 Uruguay 2430 España 2364 Uzbekistán 2338 Jordania 2312 Suiza 2243 Arabia Saudita 2082 Haití 2030 Escocia 1971 Brasil 1760 Marruecos 1749 Nueva Zelanda 1744 Japón 1680 Túnez 1580 Irán 1553 Portugal 1544 Qatar 1517 Países Bajos 1408 Australia 1332 Ghana 1092 Costa de Marfil 1091 Suecia 1028 Irak 949 México 933 Argentina 741 Corea del Sur 637 Noruega 548 Senegal 540 Panamá 540 Francia 537 Paraguay 497 Egipto 384