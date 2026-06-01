¿Qué distancia recorrerá cada selección en la fase de grupos del Mundial 2026? - rankeadas
El Mundial 2026 implicará viajes considerables para jugadores y personal, ya que el primer torneo de 48 equipos se disputará en 16 ciudades de Estados Unidos, Canadá y México, abarcando la costa entre los océanos Pacífico y Atlántico.
Para los jugadores de la MLS, incluyendo a muchos de las selecciones de Estados Unidos y Canadá, estas distancias no serán una sorpresa. Los 30 clubes de la máxima categoría estadounidense viajan en avión a casi todos los partidos, siendo el viaje más largo un vuelo de 7240 kilómetros y seis horas entre Vancouver y Miami. Sin embargo, sí sorprenderá a muchos de los mejores jugadores del mundo, dada la rareza de los viajes largos en las principales ligas europeas, e incluso esos clubes se enfrentan a viajes más largos en las competiciones continentales.
Las exigencias de desplazamiento, si bien se minimizan gracias a la programación de los partidos de la fase de grupos y algunos de las eliminatorias en grupos de ciudades cercanas por parte de la FIFA, contrastan notablemente con el Mundial 2022 en Qatar, donde todos los estadios estaban a poca distancia en coche.
Anteriormente, el Mundial de Brasil 2014 y el de Rusia 2018 implicaron una mayor distancia promedio recorrida entre todos los equipos, con 11352km y 8756km, respectivamente. En 2026, la distancia promedio será de 8281 kilómetros.
Si bien todas las miradas estarán puestas en la final del 19 de julio en East Rutherford, Nueva Jersey, los jugadores tendrán que recorrer distancias muy diferentes en las fases eliminatorias, lo que dificultará la preparación para los partidos y podría aumentar el riesgo de lesiones para algunos.
Países anfitriones del Mundial: ¿Cuánto viajan las selecciones de Estados Unidos, México y Canadá en la fase de grupos?
México tendrá el calendario de viajes menos exigente de todos los anfitriones en sus tres partidos de la fase de grupos. Debutará en el Estadio Azteca de la Ciudad de México contra Sudáfrica, antes de trasladarse al Estadio Akron, cerca de Guadalajara, para enfrentarse a Corea del Sur. El calendario de la fase de grupos de El Tri concluirá contra la República Checa, ganadora de la repesca, de nuevo en la Ciudad de México.
Canadá, por su parte, solo necesitará un vuelo en la fase de grupos. Debutará en el torneo contra Bosnia y Herzegovina en Toronto, antes de jugar contra Qatar y Suiza en Vancouver. Si el equipo de Jesse Marsch avanza como primero de grupo, permanecería en Vancouver hasta los octavos de final.
Para la selección estadounidense, la fase de grupos implicará dos vuelos por la costa del Pacífico. Comenzará contra Paraguay en Los Ángeles, luego se enfrentará a Australia en Seattle, antes de disputar el último partido de la fase de grupos contra Turquía, también en Los Ángeles.
País
Kilómetros
Vuelos
Estados Unidos
3106
2
Canadá
3353
1
México
933
2
Los favoritos del Mundial: ¿Cuánto viajan Argentina, Francia y España en la fase de grupos?
Los cinco mejores equipos del ranking FIFA tendrán que viajar como nunca antes, dada la cercanía de los clubes de las principales ligas europeas. Entre los equipos de élite, Inglaterra será el que más viaje, con partidos en las afueras de Dallas, Boston y Nueva York, seguido de cerca por la vigente campeona de Europa, España, que disputará la fase de grupos en Atlanta y cerca de Guadalajara.
Argentina, vigente campeona del mundo, tendrá que recorrer una distancia mínima de 740 kilómetros, alternando entre Dallas y Kansas City. El debut será ante Argelia en el Arrowhead Stadium, mientras que contra Austria y Jordania jugará en el AT&T Stadium de la localidad texana.
Francia cuenta con el calendario más favorable entre los favoritos del torneo, con tan solo 537 kilómetros por recorrer, ya que su sede se encuentra en la Costa Este. Esa distancia mínima es probablemente la mejor opción, dado que Didier Deschamps ya se ha quejado de las medidas de seguridad implementadas en Estados Unidos. Durante una serie de partidos amistosos en marzo en territorio estadounidense, el seleccionador francés se lamentó: "A nuestra llegada, pasamos una cantidad de tiempo increíble en el aeropuerto, con controles que nunca había visto en mi vida".
¿Qué distancia recorrerá cada equipo en la fase de grupos del Mundial 2026?
País
Kilómetros a recorrer
Bosnia y Herzegovina
5059
Argelia
4782
República Checa
4523
Sudáfrica
3926
Congo
3653
Canadá
3353
Bélgica
3297
Ecuador
3236
Estados Unidos
3106
Austria
3054
Colombia
2896
Inglaterra
2769
Curazao
2702
Alemania
2636
Croacia
2507
Turquía
2467
Cabo Verde
2467
Uruguay
2430
España
2364
Uzbekistán
2338
Jordania
2312
Suiza
2243
Arabia Saudita
2082
Haití
2030
Escocia
1971
Brasil
1760
Marruecos
1749
Nueva Zelanda
1744
Japón
1680
Túnez
1580
Irán
1553
Portugal
1544
Qatar
1517
Países Bajos
1408
Australia
1332
Ghana
1092
Costa de Marfil
1091
Suecia
1028
Irak
949
México
933
Argentina
741
Corea del Sur
637
Noruega
548
Senegal
540
Panamá
540
Francia
537
Paraguay
497
Egipto
384
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Periodista Deportivo graduado en 2018 | Fotógrafo aficionado, vlogger y generador de contenido | Argentino y de San Lorenzo