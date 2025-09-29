¿Qué equipo es el favorito para ganar LaLiga 2025/26 tras la jornada 7, según la Inteligencia Artificial?

Es cierto que con apenas siete jornadas disputadas, LaLiga 2025/2026 empieza a calentar motores; sin embargo, la lucha por el título ya ofrece fuertes emociones y un vuelco en la cima. Efectivamente, el FC Barcelona se colocó la noche de domingo líder en solitario con 19 puntos, uno más que el Real Madrid, quien venía comandando la clasificación hasta entonces, y tres por encima del Villarreal.

Pues el conjunto azulgrana, actual campeón, superaba 2-1 a la Real Sociedad en un partido trabajado y en el que volvía a remontar, a fin de asaltar la cima en España, después que el Real Madrid recibiera un duro golpe el sábado, al ser goleado 5-2 por el Atlético de Madrid en el derbi capitalino; un colapso inesperado que relegaría a los blancos a la segunda posición.

Con este panorama, el supercomputador de Opta, empresa de análisis estadístico reconocida y avalada por FIFA y UEFA, elaboró su más reciente predicción sobre quién tiene mayores probabilidades de conquistar el título liguero, a sabiendas de que Barça y Madrid seguramente estarían arriba de ranking.

De hecho, los números son claros: el Barcelona parte de gran favorito a repetir y levantar el trofeo de la Primera División de España. Según el modelo en cuestión, los hombres que entrena Hansi Flick cuentan con un 62.55% de opciones de salir campeones nuevamente, con una perspectiva de 86.59 puntos al final de la justa. El ser un proyecto ya consolidado, aunado a la enorme capacidad de resolver partidos con pólvora ofensiva, avala al cuadro blaugrana.

Entretanto, el Real Madrid aparece una vez más como el principal aspirante a destronar a los culés. A pesar del golpe sufrido en el derbi, los merengues conservan un 31.40% de probabilidades de recuperar el trono perdido en la 2024/25, con una proyección de 81.76 puntos a término del calendario. Los de Xabi Alonso están llamado a competir en todos los frentes, guiados por un Kylian Mbappé quien se encuentra en un estado goleador, y de forma, espectacular.

Bastante atrás en los pronósticos se ubican el Atlético de Madrid y el Villarreal, quienes pese al talento de sus planteles y, buen comienzo liguero en el caso del Submarino, apenas registran un 2.97% y un 2.63% de opciones, respectivamente. Ambos equipos, si bien tienen talento para pelear arriba, lucen destinados a ejercer más un papel de jueces que de candidatos reales al título.

LaLiga recién empieza y los números de Opta ofrecen un importante marco estadístico; no obstante, todavía queda un largo camino por recorrer en el césped, al margen de que parece seguro que la batalla entre FC Barcelona y Real Madrid será hostil hasta el final.

