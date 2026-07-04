Qué equipos clasificaron a cuartos de final y cuáles fueron eliminados en los octavos del Mundial 2026

La ronda de los octavos de final del Mundial 2026 arrancó este sábado 4 de julio. La primera jornada de esta etapa del certamen inició con el duelo entre Canadá, uno de los tres anfitriones, y Marruecos, y continuó con el choque entre Francia y Paraguay.

Hasta el próximo martes 7 de julio se disputarán los partidos correspondientes a esta instancia y después se disputará la fase de los cuartos de final.

¿Qué pasó en los cuartos de final del Mundial 2026?

El enfrentamiento entre Canadá y Marruecos fue más parejo de los que se esperaba en la previa. A pesar de tener más tiempo la posesión de la pelota, el cuadro dirigido por Mohamed Ouahbi sufrió de más ante los de la Hoja de Maple. Al final supieron resolver.

Fue hasta el minuto 50 cuando Azzedine Ounahi consiguió el primer del partido. Al 82, el delantero del Girona firmó su segundo gol del encuentro, mientras que al 90+8 apareció Soufiane Rahimmi para firmar el 3-0 definitivo.

Con este resultado, los Leones del Atlas avanzaron a los cuartos de final del mundial por segunda vez en su historia, tras conseguirlo en Catar 2022.

Canada v Morocco: Round of 16 - FIFA World Cup 2026 | Kevin C. Cox/GettyImages

Canadá es el primero de los tres anfitriones del Mundial 2026 en decir adiós. A pesar de su eliminación, el equipo norteamericano hizo un gran papel en sus libros, ya que esta fue la primera ocasión en la que superaron la fase de grupos.

El rival de Marruecos en los cuartos de final saldrá del duelo entre Francia y Paraguay. De acuerdo con los pronósticos, Les Bleus saldrán como claros favoritos para llevarse la victoria. Según la estimación de Google, el cuadro galo tiene una probabilidad de ganar del 81%, mientras que los guaraníes solamente tienen una probabilidad de 6%.

Los equipos clasificados a los cuartos de final del Mundial 2026

Marruecos

Los equipos eliminados en octavos de final del Mundial 2026

Canadá