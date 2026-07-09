Qué equipos clasificaron a semifinales y cuáles fueron eliminados en los cuartos del Mundial 2026
La ronda de los cuartos de final del Mundial 2026 tuvo su puntapié inicial este jueves 9 de julio con el duelo entre Francia, último subcampeón, y Marruecos, que dio la sorpresa en Qatar 2022 y marcha con solidez en esta edición.
En los partidos siguientes, España enfrentará a Bélgica, Argentina a Suiza e Inglaterra a Noruega.
¿Qué pasó en los cuartos de final del Mundial 2026?
El primer choque fue el de Francia contra Marruecos, que tuvo un primer tiempo complejo para los Leones del Atlas: Les Bleus llegaron mucho más y hasta tuvieron un penal a su favor, tapado por Bono ante el débil tiro de Kylian Mbappé.
En el complemento, los de Didier Deschamps arrancaron a puro juego asociado y llegaron al gol mediante el 10 del Real Madrid, su gran figura: le quedó un rebote sobre el vértice izquierdo del área en ataque y sacó un derechazo extraordinario al segundo palo del guardameta del conjunto de Ounahi. Cinco minutos más tarde, Ousmane Dembélé sacó una contra furiosa ante un intento de ataque de Marruecos y definió abajo, al poste izquierdo del portero.
A falta de 15 minutos para el final, se dio una situación por demás preocupante para Deschamps: Mbappé cayó al suelo con una aparente molestia muscular y fue inmediatamente reemplazado. Si bien llegó a saludar al público y se lo vio entre risas en el banquillo, es algo que no suele suceder.
La actividad continuará este viernes con el duelo entre Bélgica y España en el SoFi Stadium de Los Ángeles con el arbitraje del inglés Michael Oliver. El sábado, Inglaterra y Noruega se verán las caras en Miami en primer turno y Argentina enfrentará a Suiza en Kansas City para cerrar los cuartos.
Los equipos clasificados a las semifinales del Mundial 2026
- Francia
- España/Bélgica
- Inglaterra/Noruega
- Argentina/Suiza
Los equipos eliminados en cuartos de final del Mundial 2026
- Marruecos
- Bélgica/España
- Noruega/Inglaterra
- Suiza/Argentina
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Periodista Deportivo graduado en 2018 | Fotógrafo aficionado, vlogger y generador de contenido | Argentino y de San Lorenzo