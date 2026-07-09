Qué equipos clasificaron a semifinales y cuáles fueron eliminados en los cuartos del Mundial 2026

La ronda de los cuartos de final del Mundial 2026 tuvo su puntapié inicial este jueves 9 de julio con el duelo entre Francia, último subcampeón, y Marruecos, que dio la sorpresa en Qatar 2022 y marcha con solidez en esta edición.





En los partidos siguientes, España enfrentará a Bélgica, Argentina a Suiza e Inglaterra a Noruega.

¿Qué pasó en los cuartos de final del Mundial 2026?

El primer choque fue el de Francia contra Marruecos, que tuvo un primer tiempo complejo para los Leones del Atlas: Les Bleus llegaron mucho más y hasta tuvieron un penal a su favor, tapado por Bono ante el débil tiro de Kylian Mbappé.

En el complemento, los de Didier Deschamps arrancaron a puro juego asociado y llegaron al gol mediante el 10 del Real Madrid, su gran figura: le quedó un rebote sobre el vértice izquierdo del área en ataque y sacó un derechazo extraordinario al segundo palo del guardameta del conjunto de Ounahi. Cinco minutos más tarde, Ousmane Dembélé sacó una contra furiosa ante un intento de ataque de Marruecos y definió abajo, al poste izquierdo del portero.

France v Morocco: Quarter Final - FIFA World Cup 2026 | Catherine Ivill - AMA/GettyImages

A falta de 15 minutos para el final, se dio una situación por demás preocupante para Deschamps: Mbappé cayó al suelo con una aparente molestia muscular y fue inmediatamente reemplazado. Si bien llegó a saludar al público y se lo vio entre risas en el banquillo, es algo que no suele suceder.

La actividad continuará este viernes con el duelo entre Bélgica y España en el SoFi Stadium de Los Ángeles con el arbitraje del inglés Michael Oliver. El sábado, Inglaterra y Noruega se verán las caras en Miami en primer turno y Argentina enfrentará a Suiza en Kansas City para cerrar los cuartos.

Los equipos clasificados a las semifinales del Mundial 2026

President Lula Da Silva Receives FIFA Trophy Tour at Planalto Palace | Ton Molina/GettyImages

Francia

España/Bélgica

Inglaterra/Noruega

Argentina/Suiza

Los equipos eliminados en cuartos de final del Mundial 2026

Marruecos

Bélgica/España

Noruega/Inglaterra

Suiza/Argentina