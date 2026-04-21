¿Qué equipos de la Liga MX pelean por el premio de un millón de dólares?

Durante años, el fútbol mexicano ha tenido un formato de competencia peculiar que no se ve en muchas partes del mundo. Siendo el caso, en la Liga MX ha intentado revolucionar el mismo con el fin de dar más interés tanto a la afición, como a los mismo clubes a la primera etapa, es decir, el torneo regular.

Una de las rutas más recientes es la creación de un bono adicional para los equipos que dominen el puntaje dentro de la primera etapa. Es decir, de mayo a mayo, lo que sería el año deportivo natural en el fútbol mundial. El mismo es de un millón de dólares, una cifra nada despreciable en el fútbol local.

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EL SPRINT DEL MILLÓN 🔥💰



El cierre del Clausura 26 no solo tiene en juego los últimos lugares a Liguilla, también la carrera entre Toluca, Cruz Azul y Chivas por sel el mejor de la temporada y ganar 1 MDD. pic.twitter.com/dBv0jP6s2j — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) April 21, 2026

El ganador de dicha distinción durante la temporada 24/25 fue Cruz Azul. Los celestes superaron en la última jornada de dicho calendario en cuanto a puntaje al Toluca. Ahora, ambas instituciones repiten en la carrera, los dos comparten un total de 64 puntos, hoy con ventaja para los los 'Diablos' en criterios de desempate.

Sin embargo, los vigentes campeones de la Liga MX y el cuadro de la capital del país no son los únicos contendientes. El enorme torneo y en general, año que está realizando Chivas de la mano de Gabriel Milito los tiene un sólo punto por debajo de los dos equipos antes mencionados.

Chivas v Puebla - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Jam Media/GettyImages

La distinción se definirá en la jornada doble por jugarse. Toluca es el dueño su destino. Se cruza con el ya casi que extinto Mazatlán en calidad de visita y cierran en caso con el León.

Cruz Azul por su parte esperará algún error de parte del Toluca. Los celestes cierran torneo contra Querétaro en patio ajeno y en calidad de locales ante el Necaxa.

Chivas por su parte depende de las caídas de los dos clubes por delante de ellos. El Guadalajara cierra su ciclo con Necaxa de visita y recibiendo al Tijuana.