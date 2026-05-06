¿Qué equipos están clasificados a la UEFA Champions League 2026/27?
La UEFA Champions League ya tiene a sus dos finalistas para la temporada 2025/26: el PSG y el Arsenal se batirán a duelo en el Puskas Arena el próximo 30 de mayo para definir al nuevo campeón europeo. Los otros clubes aguardan con ansias el inicio de la próxima edición, y varios de los grandes ya están clasificados.
Varios gigantes del continente se quedaron con las ganas en la última edición: el Bayern Múnich cayó en semifinales ante el PSG, el FC Barcelona hizo lo propio frente al Atlético de Madrid en cuartos de final y clubes como el Liverpool, Real Madrid y Manchester City agrandan el listado.
¿Qué países tendrán más participantes en la UEFA Champions League 2026/27?
Con la ampliación del número de participantes, la UEFA saca dos plazas por rendimiento europeo; es decir, las dos ligas cuyos clubes hayan tenido un mejor rendimiento en competiciones europeas son premiadas con una plaza extra cada una para jugar la siguiente edición de la Champions League.
Por su rendimiento en la temporada 2025/26, las dos ligas que consiguen esa plaza son la Premier League inglesa y una aún por confirmar, con la Serie A, LaLiga, la Bundesliga y la Ligue 1 batallando por quedarse con ese cupo extra.
Los equipos clasificados para la UEFA Champions League 2026/27
Club
´País
Arsenal
Inglaterra
Manchester City
Inglaterra
Manchester United
Inglaterra
FC Barcelona
España
Real Madrid
España
Villarreal
España
Inter de Milán
Italia
Bayern Múnich
Alemania
Borussia Dortmund
Alemania
París Saint-Germain
Francia
Porto
Portugal
PSV Eindhoven
Países Bajos
* Estos equipos están clasificados directamente a la fase de liguilla
¿Cuándo arranca la UEFA Champions League 2026/27?
La etapa de liguilla iniciará el 8 de septiembre próximo con la jornada 1, aunque las etapas previas tendrán su puntapié el 7 de julio. Del 1 al 8 de la etapa de liguilla irán a los octavos de final de manera directa, mientras que entre el 9 y el 24 estarán los integrantes de los cruces del playoff. La gran final será el 5 de junio de 2027 en el Estadio Metropolitano de Madrid.
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Periodista Deportivo graduado en 2018 | Fotógrafo aficionado, vlogger y generador de contenido | Argentino y de San Lorenzo