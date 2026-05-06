¿Qué equipos están clasificados a la UEFA Champions League 2026/27?

La UEFA Champions League ya tiene a sus dos finalistas para la temporada 2025/26: el PSG y el Arsenal se batirán a duelo en el Puskas Arena el próximo 30 de mayo para definir al nuevo campeón europeo. Los otros clubes aguardan con ansias el inicio de la próxima edición, y varios de los grandes ya están clasificados.

Varios gigantes del continente se quedaron con las ganas en la última edición: el Bayern Múnich cayó en semifinales ante el PSG, el FC Barcelona hizo lo propio frente al Atlético de Madrid en cuartos de final y clubes como el Liverpool, Real Madrid y Manchester City agrandan el listado.

¿Qué países tendrán más participantes en la UEFA Champions League 2026/27?

Con la ampliación del número de participantes, la UEFA saca dos plazas por rendimiento europeo; es decir, las dos ligas cuyos clubes hayan tenido un mejor rendimiento en competiciones europeas son premiadas con una plaza extra cada una para jugar la siguiente edición de la Champions League.

Por su rendimiento en la temporada 2025/26, las dos ligas que consiguen esa plaza son la Premier League inglesa y una aún por confirmar, con la Serie A, LaLiga, la Bundesliga y la Ligue 1 batallando por quedarse con ese cupo extra.

Los equipos clasificados para la UEFA Champions League 2026/27

Club ´País Arsenal Inglaterra Manchester City Inglaterra Manchester United Inglaterra FC Barcelona España Real Madrid España Villarreal España Inter de Milán Italia Bayern Múnich Alemania Borussia Dortmund Alemania París Saint-Germain Francia Porto Portugal PSV Eindhoven Países Bajos

* Estos equipos están clasificados directamente a la fase de liguilla

¿Cuándo arranca la UEFA Champions League 2026/27?

Atletico de Madrid v Club Brugge KV - UEFA Champions League 2025/26 League Knockout Play-off Second | Angel Martinez - UEFA/GettyImages

La etapa de liguilla iniciará el 8 de septiembre próximo con la jornada 1, aunque las etapas previas tendrán su puntapié el 7 de julio. Del 1 al 8 de la etapa de liguilla irán a los octavos de final de manera directa, mientras que entre el 9 y el 24 estarán los integrantes de los cruces del playoff. La gran final será el 5 de junio de 2027 en el Estadio Metropolitano de Madrid.

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