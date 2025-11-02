¿Qué equipos están eliminados de la Liguilla del Apertura 2025?

El fútbol mexicano es uno de los pocos que brinda facilidades y oportunidades a todos los equipos, tanto que a falta de dos jornadas para culminar la fase regular del Apertura 2025, únicamente el sotanero Puebla estaba eliminado, sin embargo, con los partidos disputados este sábado, otro más se ha unido a la lista: León.

León quedó sin posibilidad matemática de Play-In. pic.twitter.com/EqDg0XWr4B — Goles y Cifras Oficial (@golesycifrasmx) November 2, 2025

Con el triunfo 2-0 de las Águilas del América sobre La Fiera en el Estadio Ciudad de los Deportes, los pupilos de Ignacio Ambriz se quedaron en 13 unidades y perdieron toda posibilidad matemática de ingresar al Play-In. Sumado a ello, los Esmeraldas estarían cerca de perder al mediocampista colombiano James Rodríguez porque diferentes reportes dan por hecho que la directiva no le renovaría el contrato. De ser así, se cerraría de forma muy gris la historia del tres veces mundialista en el balompié azteca.



Ahora bien, este domingo se jugarán tres encuentros para cerrar la Jornada 16. El más llamativo es Pachuca contra Chivas en el Estadio Hidalgo, pues los dos se estarían disputando el último lugar directo a la Liguilla. Sin embargo, está la otra cara de la moneda, los conjuntos que se juegan sus últimas cartas: Pumas, Querétaro y Mazatlán.

Puebla sólo ha ganado uno de los últimos 14 partidos. pic.twitter.com/o0qmgFQVMn — Goles y Cifras Oficial (@golesycifrasmx) November 1, 2025

Universidad Nacional, con 15 unidades, le hará los honores a Xolos de Tijuana, que está en zona de Play-In con 21 puntos. Los del Pedregal necesitan ganar sí o sí para poder colocarse en la décima posición y esperar una combinación de resultados que los deje soñar con estar en la Fiesta Grande. El empate les serviría de poco, mas gracias a las bondades que ofrece el formato, incluso perdiendo se mantendrían con leves posibilidades de meterse de panzazo si Atlas, San Luis y Necaxa fallan en respectivas sus ambiciones.



Por último, Gallos Blancos, con 14 puntos, y los Cañoneros, con 13, vivirán su propia final en el Estadio Corregidora, ya que el ganador podría meterse al Play-In si tienen una seguidilla de victorias. Si los morados pierden, están fuera. Los dos hasta podrían dividir unidades y se aferrarían a sobrevivir porque con un triunfo en la última fecha podrían alcanzar el décimo peldaño, pero necesitarían un verdadero milagro comenzando por su pésima diferencia de goles y porque todos sus rivales directos tendrían que perder, comenzando por Santos Laguna, que es el décimo actualmente con sus 17 unidades.

¿Qué equipos están eliminados de la Liguilla?

Puebla y León

¿Quién podría unirse al culminar la Fecha 16?

Mazatlán