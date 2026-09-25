¿Qué equipos quedarían como campeones si le quitan los títulos al Manchester City?

El Manchester City fue declarado culpable de 114 de los 115 cargos relacionados con presuntas infracciones a las normas financieras de la Premier League durante el período comprendido entre 2009 y 2018, según informaron este viernes distintos medios.

El fallo fue emitido por una comisión independiente, aunque las sanciones todavía no fueron determinadas oficialmente y el club tiene previsto apelar la decisión. Entre los posibles castigos aparecen multas, una deducción de puntos, la expulsión de la competencia y hasta la retirada de títulos, escenarios que podrían provocar un cambio significativo en el historial de la liga inglesa.

EXCLUSIVE: Manchester City have been found guilty on almost all of the charges relating to breaches of the Premier League’s financial regulations.



The sanctions have not been decided, with all possibilities remaining on the table, and City are expected to appeal.



City have been… pic.twitter.com/mDHRcFDfiQ — The Athletic | Football (@TheAthleticFC) September 25, 2026

Un expediente que puede afectar su palmarés

Entre las temporadas involucradas en la investigación, el City conquistó tres Premier League, dos FA Cup, cuatro Copas de la Liga y una Community Shield.

En caso de que finalmente se aplique una sanción retroactiva, así podría modificarse el palmarés de la Premier League:

El Manchester United pasaría de 13 a 16 títulos, al recibir los campeonatos correspondientes a las temporadas 2011/12, 2017/18 y 2020/21. Por su parte, el Liverpool subiría de 2 a 5, con las conquistas de 2013/14, 2018/19 y 2021/22. El Arsenal también ampliaría su historial, de 4 a 6 títulos, al quedarse con los de 2022/23 y 2023/24.

El City, en este escenario hipotético, perdería los ocho campeonatos conseguidos. De esta manera, los Red Devils ampliarían su ventaja como máximo ganador de la competencia, mientras que el conjunto londinense y los Reds también incrementarían considerablemente sus registros.

Manchester City v Watford - FA Cup Final | NurPhoto/GettyImages

El posible cambio en los registros modificaría así el mapa histórico de campeones de la competencia, que desde su creación en 1992 tuvo siete ganadores diferentes.

Así quedaría el palmarés

Club Títulos actuales Con los títulos reasignados Manchester United 13 16 Liverpool 2 5 Manchester City 8 0 Arsenal 4 6 Chelsea 5 5 Blackburn Rovers 1 1 Leicester City 1 1

Aún así, por ahora, estos números forman parte de un escenario hipotético. La cifra definitiva de títulos afectados y su eventual reasignación dependerán de la sanción que determine la comisión y del proceso de apelación del Manchester City.