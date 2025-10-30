¿Qué equipos se disputan el fichaje de João Pedro para el invierno?

El torneo para el Atlético de San Luis ha sido un caos total. Si bien el cuadro potosino sigue teniendo opciones de colarse vía respeca, no hay que olvidar que el club en el semestre pasado entró a la liguilla por la vía directa. Está claro que la salida de Doménec Torrent del banco fue un golpe muy duro para los rojiblancos.

Son pocos los aspectos que se pueden destacar del San Luis en la presente Liga MX. Uno de ellos tiene nombre y apellido: Joao Pedro. El italiano llegó en calidad de agente libre en el pasado mercado de verano. Su rendimiento ha sudo superlativo, muy por encima de la media del equipo, hecho que le pone en la mira de las mejores carteras del país.

¡Se pelean por él! Joao Pedro está en la mira de tres equipos importantes https://t.co/ileG9CL9sL — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) October 30, 2025

Récord reporta que son tres los equipos de la Liga MX que tienen dentro de su lista de fichajes al ex seleccionado por Italia para el invierno. Los clubes en cuestión son el Club América, Cruz Azul y los Rayados de Monterrey, todos ellos a la caza de un goleador de aporte inmediato.

Santos Laguna v Atletico San Luis - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Jam Media/GettyImages

La fuente afirma que si bien no hay una oferta formal por el actual líder de goleo, sí han habido sondeos con el entorno del jugador para valorar sus condiciones de mercado de cara al mes de diciembre. Adicional, se explica que el América es el mejor posicionado por el movimiento.

Pese a llegar de la nada, Joao ha rendido de forma superlativa. El italiano suma 11 goles en la Liga MX igualado con Paulinho como líder en dicho rubro. Adicional, marcó un par de tantos más en la Leagues Cup. Es decir, por ahora 13 goles en su primer semestre en México.

Como se han destacado en tiempos recientes, el San Luis es un club vendedor y abrirán el traspaso al mejor postor.

