¿Qué es el criterio de fair play en el Mundial 2026 y cómo puede definir una clasificación?

El Mundial 2026 cuenta con varias modificaciones reglamentarias luego de la ampliación a 48 selecciones participantes. Habrá 12 grupos de cuatro equipos y avanzarán a los dieciseisavos de final los dos primeros de cada zona junto con los ocho mejores terceros.

Una de las más importantes tiene que ver con los criterios de desempate en la fase de grupos, donde la FIFA decidió alterar el orden de consideración para resolver igualdades entre selecciones.

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Suecia, Ecuador y Bosnia ya se aseguraron un lugar entre los mejores terceros. Por diferencia de gol, el equipo de Alfaro quedó a un paso y aun no puede cantar victoria. pic.twitter.com/HB6zEvUVhV — TyC Sports (@TyCSports) June 26, 2026

Hasta las últimas ediciones, la diferencia de gol tenía prioridad luego de los puntos obtenidos. Sin embargo, en esta copa el primer parámetro a considerar entre equipos empatados será el resultado de los enfrentamientos directos. Recién después se tendrán en cuenta la diferencia de gol y la cantidad de tantos convertidos.

Las tarjetas pueden costar una clasificación

En caso de que persista la igualdad, entrará en escena el criterio de fair play, un sistema que premia el comportamiento deportivo y sanciona las infracciones cometidas durante la competencia.

Este mecanismo, estrenado por la FIFA en Rusia 2018 y empleado nuevamente en Qatar 2022 y en el Mundial de Clubes 2025, establece una deducción de puntos disciplinarios acumulados por jugadores, entrenadores y demás integrantes de los combinados. Cuantas menos sanciones registre una selección, mejores serán sus posibilidades de imponerse en un desempate.

Mexico v South Africa: Group A - FIFA World Cup 2026 | DeFodi Images/GettyImages

La escala establecida contempla una resta de un punto por cada tarjeta amarilla, tres puntos por una expulsión derivada de una doble amonestación, cuatro puntos por una tarjeta roja directa y cinco puntos cuando un jugador recibe una amarilla y posteriormente es expulsado con roja directa. En cada encuentro se computará únicamente la sanción más grave recibida por una misma persona.

De esta manera, mantener la disciplina dentro del campo de juego ya no será solo una cuestión de imagen o de condicionamiento para el planteo táctico del próximo encuentro; evitar tarjetas innecesarias podría marcar la diferencia entre seguir en carrera o pegar la vuelta a casa antes de tiempo.

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