Qué es el protocolo de tormenta de la FIFA y por qué podría retrasar el México vs Inglaterra

La selección mexicana se medirá ante Inglaterra este 5 de julio en el Estadio Ciudad de México en duelo de octavos de final del Mundial 2026. El duelo está programado para disputarse a las 6:00 pm (hora local), sin embargo, existe la posibilidad de que el inicio partido se tenga que retrasar debido a las condiciones climatológicas en la capital de la República Mexicana.

De acuerdo con reportes recientes, las autoridades activaron el protocolo de tormenta eléctrica de la FIFA en el Coloso de Santa Úrsula.

2.50 pm.

Protocolo de tormenta eléctrica en el estadio. pic.twitter.com/TRHPXJvu91 — Alberto Lati (@albertolati) July 5, 2026

La Comisión Nacional de Agua (Conagua) informó que se registraron desplazamientos de tormentas dentro del radio de 8 kilómetros del Estadio Ciudad de México previo al duelo entre México e Inglaterra.

Tendremos en los siguientes 30 minutos desplazamiento de #Tormentas dentro del radio de 8 km del #EstadioCiudadDeMéxico 🇲🇽 vs 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 ⚽️ pic.twitter.com/lUDYwmaBq8 — CONAGUA Clima (@conagua_clima) July 5, 2026

Una vez que se activó el protocolo de tormenta eléctrica de la FIFA, las autoridades solicitaron a los asistentes que ya se encontraban en las inmediaciones del Estadio Ciudad de México dirigirse a sus asientos, no permanecer en áreas al aire libre, seguir las indicaciones del personal y estar atentos a los anuncios posteriores.

El pasado martes 30 de junio se registró una situación parecida que obligó a posponer un par de horas el partido entre México y Ecuador de 16avos de final.

¿Se puede posponer el México vs Inglaterra por tormenta eléctrica?

El protocolo de la FIFA indica que en caso de que se registre una tormenta eléctrica, el partido se tiene que suspender de manera inmediata y se debe realizar una pausa de 30 minutos desde la última descarga eléctrica registrada.

Mexico v England: Round Of 16 - FIFA World Cup 2026 | Charlotte Wilson/GettyImages

Para que el duelo se reinicie, o en este caso, inicie, es necesario que transcurran 30 minutos después de que se registre el último rayo en un radio de 16 kilómetros. En caso de que se registre nueva actividad, el reloj se reinicia y la cuenta inicia desde cero.

En este escenario, los jugadores y los cuerpos técnicos deben permanecer en los vestidores y los aficionados tienen que ser evacuados a zonas seguras.

En caso de que las fuertes lluvias y rayos continúen en el sur de la Ciudad de México, existe una fuerte probabilidad de que el México vs Inglaterra tenga que retrasarse.