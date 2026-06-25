¿Qué es la pausa de hidratación en el Mundial 2026 y cómo afecta a los equipos?

El Mundial 2026 tiene una novedad reglamentaria que modificó el desarrollo habitual de los partidos: todos los encuentros cuentan con dos pausas de hidratación obligatorias durante los 90 minutos, una decisión que apunta a preservar la salud de los futbolistas ante las exigencias del calendario y las condiciones climáticas de los países anfitriones.

A diferencia de experiencias anteriores, en las que estas interrupciones dependían del calor extremo, en esta edición de la cita mundialista son aplicadas en todos los encuentros.

England v Ghana: Group L - FIFA World Cup 2026 | Eddie Keogh - The FA/GettyImages

¿Cómo funcionan las interrupciones?

El árbitro detiene el juego alrededor del minuto 22 de cada tiempo para permitir que los jugadores se rehidraten y reciban indicaciones de sus cuerpos técnicos. Cada pausa tiene una duración aproximada de tres minutos y el tiempo consumido es agregado posteriormente, por lo que cada etapa tiene al menos tres minutos adicionales, aunque esa cifra varía según las interrupciones registradas.

Las críticas por el impacto en el juego

Mientras algunos consideran que se trata de una medida necesaria para evitar problemas físicos, otros sostienen que condiciona la esencia básica del fútbol como lo conocemos.

Entrenadores, futbolistas e hinchas señalan que estas pausas cortan el ritmo de juego y permiten modificar estrategias en pleno desarrollo del encuentro. Para muchos, las interrupciones favorecen a los equipos que atraviesan un mal momento o necesitan reorganizarse tácticamente, mientras perjudican a quienes dominan el partido.

🚨 𝗡𝗘𝗪: During Mexico vs South Africa, the referee had to keep the players waiting during the cooling break because FOX was still on a commercial break.



The match eventually resumed while FOX was still showing advertisements.



These cooling breaks are not related to player… pic.twitter.com/NLCjSHUEcu — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) June 12, 2026

Asimismo, el aspecto comercial es otro de los puntos que alimenta la controversia. Durante estos descansos, las cadenas de televisión emiten publicidades; el esquema está diseñado para que los anuncios comiencen pocos segundos después de la detención del juego y finalicen antes de la reanudación. De esta manera, cada partido podría incluir hasta ocho avisos de 30 segundos.

Aún así, pese a las críticas, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, defendió la medida al señalar que ofrecer a todos los equipos la misma posibilidad de descansar y ajustar aspectos tácticos garantiza condiciones de competencia más equitativas, independientemente de la temperatura registrada en cada sede.

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