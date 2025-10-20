¿Qué es la "regla Beckham" en la Major League Soccer?

La "Regla Beckham", también conocida formalmente como Regla del Jugador Designado (Designated Player Rule) y/o Jugador Franquicia en la Major League Soccer, es una norma introducida en el año 2007 que permite a cada franquicia de la liga firmar hasta tres jugadores estrella cuyos salarios no están limitados por el tope salarial general de la liga.

Esto facilita la contratación de fichajes internacionales de alto nivel, como en su momento lo fue David Beckham, quien fue el primero en beneficiarse de ella al unirse a Los Angeles Galaxy con un contrato de 6.5 millones de dólares anuales.

El histórico exmediocampista inglés fue el pionero de esta regla y de esa manera, con el paso de los años ha pasado una larga lista de figuras mundiales en la liga.

David Backham en su primera temporada con LA Galaxy | Nick Laham/GettyImages

El origen y finalidad se la regla

Lionel Messi es uno de los jugadores franquicia en la actualidad del Inter Miami | Johnnie Izquierdo/GettyImages

El origen de esta regla se dio específicamente para convencer a David Beckham, una superestrella del fútbol mundial que había jugado en clubes como Manchester United y Real Madrid, cuando el tope salarial de la liga era de solo unos 2 millones de dólares por equipo (actualmente es de 5.95 millones de dólares por equipo)

La MLS modificó sus reglas para excluir parte del salario de estos jugadores del capital asignando solo una fracción (actualmente alrededor del 12,5% del tope, o unos 743,750 mil dólares en 2025) al presupuesto del equipo. El resto (87.5%) lo cubre el propietario del club.

Esto ha transformado y beneficiado al interés de la MLS al permitir fichajes como Thierry Henry, Kaká, Steven Gerrard, Frank Lampard, David Villa, Zlatan Ibrahimovic, Lionel Messi, entre muchas otras estrellas, elevando el nivel competitivo y la visibilidad global de la liga. Desde su implementación, se han firmado más de 200 jugadores bajo esta regla.

Las funciones de la "regla Beckham"

La llegada de Beckham a LA Galaxy marcó un antes y después en la MLS | Jonathan Daniel/GettyImages

Cada equipo puede tener hasta tres Jugadores Designados (DP).

No hay límite superior en el salario o costo de traspaso, pero el jugador debe ser de "prestigio internacional".

Variantes: Incluye la "DP Joven" para talentos sub-22 y otras adaptaciones para equilibrar el impacto financiero.