¿Qué es lo que está pasando en la Liga Saudí y las acusaciones al Al-Nassr y Cristiano Ronaldo?

Estalló la bomba en la Liga de Fútbol Profesional de Arabia Saudita y es que en las últimas horas ha habido una carnicería en contra del Al-Nassr de Cristiano Ronaldo, pues han sido acusados de ser beneficiados para dejarles el camino libre rumbo al título de liga.

El revuelo comenzó el pasado miércoles 8 de abril al final del partido entre el Al Feiha y Al-Ahli que terminó empatado a un tanto, luego de que varios jugadores del Al-Ahli como Ivan Toney y hasta el propio entrenador Matthias Jaissle fueran a recriminarle las decisiones arbitrales al cuerpo técnico, pues hubo polémica en hasta tres penaltis no señalados al equipo que pudo representar su victoria y no despegarse del liderato general de la clasificación.

🚨 BREAKING: Ivan Toney has accused Saudi Pro League referees of doing everything possible for Cristiano Ronaldo, Alnassr to win the league.



🗣️”Who benefits?”



🗣️Toney: “The team we’re chasing.” pic.twitter.com/dALXFScrEP — Speedline (@speedlinexx) April 9, 2026

Al finalizar el partido, el inglés Ivan Toney dio algunas declaraciones a la prensa sobre la tensa situación que pasaron en el partido y lo ocurrido con el árbitro central quien les habría dicho algunas declaraciones fuera de lugar.

Toney marcó el gol con el que Al-Ahli empató y es el líder de goleo en Arabia Saudita con 27 goles en la temporada. El internacional inglés alegó que cuando él y sus compañeros intentaron hablar con el árbitro, les dijeron que se centraran en la Liga de Campeones de la AFC.

“Cuando intentamos hablar con el árbitro, nos dijo que nos concentráramos en la Liga de Campeones. ¿Cómo puede decir eso el árbitro? Estamos hablando del presente y nos dice que nos concentremos en la Liga de Campeones. (…)”, expresó.

Creo que el tema principal de conversación fueron los dos penaltis, es evidente. No sé qué más se le puede pedir, si coge el balón con las dos manos, ¿se pita penalti o no? Ivan Toney.

Cuando le cuestionaron sobre quién se beneficiaría de las decisiones, Toney ironizó y respondió: 'Sabemos quién, ¿a quién estamos persiguiendo?', haciendo referencia a Cristiano.

🚨💣 𝐏𝐔𝐑𝐄 𝐑𝐎𝐁𝐁𝐄𝐑𝐘 𝐈𝐍 𝐓𝐇𝐄 𝐒𝐀𝐔𝐃𝐈 𝐏𝐑𝐎 𝐋𝐄𝐀𝐆𝐔𝐄!



Al Ahli have dropped explosive video footage openly calling it a straight-up fix — their stars Ivan Toney and Galeno are furious and accusing the league of trying to gift the SPL title to one player at all… pic.twitter.com/hnI78tmmXh — Topskills Sports UK (@topskillsportuk) April 9, 2026

Más tarde en sus redes sociales compartió vídeos de tres apelaciones de penalti durante el partido y afirmó que "está claro qué se está manipulando aquí".

Esto publico el jugador inglés Ivan Toney sobre como la liga árabe esta favoreciendo al equipo de Cristiano Ronaldo y hoy les robaron 3 penales claros para que no se le acerquen al líder ❌️🤬 pic.twitter.com/jZxcm7Dbmw — Sebas Crackbol (@Crackbol10) April 8, 2026

Es realmente increíble cómo se pueden pasar por alto cosas así en momentos cruciales o cómo se puede optar por hacer la vista gorda. Está claro qué es lo que se está viendo influenciado aquí. Además, que el árbitro nos diga que nos concentremos en otra competición mientras se desarrolla el VAR me resulta incomprensible. A eso hay que sumarle que el árbitro estuvo de acuerdo en que el primero fue penalti en el minuto 90 y pico, como si eso fuera a ayudar Ivan Toney en IG.

Pode entregar a taça, é isso que querem, querem tirar a gente de todo jeito do campeonato, querem da a taça para uma pessoa, uma falta de respeito com nosso clube 👍🏽 — w_galeno (@w_galeno90) April 8, 2026

Galeno echó más leña al fuego al alegar que la Liga Profesional Saudí quiere "entregar el trofeo a una sola persona", una vez más refiriendo a Cristiano.

“Que entreguen el trofeo, eso es lo que quieren, quieren eliminarnos del campeonato por cualquier medio necesario, quieren entregarle el trofeo a una sola persona, una total falta de respeto hacia nuestro club”, sentenció en X.

Al-Ahli respaldó a sus jugadores y lanzó un comunicado

El propio club manifestó su rechazo a los múltiples errores arbitrales en su contra que afectaron la posición del equipo en la carrera por el título de liga. Además, solicitaron el acceso a las grabaciones y comunicaciones entre el árbitro y el VAR, así como las interacciones entre los jugadores.

"La directiva del club Al Ahli expresa su profunda insatisfacción con los errores arbitrales que afectaron el partido de hoy entre el primer equipo y el Al Fayha, correspondiente a la jornada 29 de la Liga Saudí Roshn», reza un comunicado del club. «Las decisiones del árbitro influyeron directamente en el desarrollo del partido y en su resultado final, lo que a su vez afectó la posición del equipo en la lucha por el título".

"El club Al-Ahli solicita acceso a las grabaciones y comunicaciones entre los árbitros y el árbitro asistente de vídeo (VAR), así como a sus interacciones con los jugadores durante el partido. Asimismo, pide explicaciones claras sobre todas las decisiones arbitrales erróneas", fueron algunas de las declaraciones que detallan en el extenso comunicado.

Después de 28 jornadas disputadas, el Al-Nassr es líder con 70 puntos y, además, tiene un juego pendiente, mientras que Al-Hilal tiene 68 puntos, seguido de Al-Ahli con 66 unidades y Al-Qadisiya 61 puntos.