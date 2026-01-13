¿Qué está pasando con el posible arribo de Miguel Borja a Cruz Azul?

El posible fichaje de Cruz Azul con Miguel Borja atraviesa un momento delicado que comienza a generar inquietud interna y externa. A pesar de que el delantero colombiano ya se encuentra en la capital del país desde hace un par de semanas, su llegada oficial sigue sin concretarse.

La operación, que en principio avanzaba sin sobresaltos, se ha visto frenada por detalles contractuales vinculados directamente con los agentes del futbolista. La firma del contrato se encuentra trabada por desacuerdos relacionados con bonos y condiciones económicas adicionales, un punto que ha impedido cerrar el acuerdo de manera definitiva.

Su presentación con La Máquina estaba presupuestada para la jornada dos, pero parece que tendrá que esperar unos días 😳https://t.co/7NgNcetXCt pic.twitter.com/J2pCRsXgq9 — MedioTiempo (@mediotiempo) January 12, 2026

Desde el entorno celeste reconocen que la negociación no está rota, pero sí en una etapa incómoda. El club considera que las exigencias actuales elevan el costo total de la operación más allá de lo inicialmente pactado, situación que obliga a revisar números y tiempos en plena competencia oficial.

Borja, mientras tanto, continúa a la espera sin ser presentado oficialmente ni integrado al registro de la Liga MX. Aunque su presencia en la ciudad alimentó expectativas entre la afición, la realidad es que el colombiano aún no puede ser considerado futbolista activo del plantel dirigido por el cuerpo técnico cementero.

El riesgo de que el fichaje se caiga existe, aunque por ahora se cataloga como menor. Las partes siguen dialogando, pero el paso de los días comienza a jugar en contra, sobre todo por la presión deportiva que implica arrancar el torneo sin uno de los refuerzos pensados para liderar el ataque.

En ese contexto, todo apunta a que Borja no será tomado en cuenta para la segunda jornada del campeonato. Cruz Azul enfrentará este miércoles al Atlas en el Estadio Cuauhtémoc, duelo en el que el colombiano no aparecerá en la convocatoria.

La falta de registro oficial impide cualquier posibilidad reglamentaria de participación, más allá de que el jugador se mantenga entrenando de forma individual. El cuerpo técnico ya asume que deberá encarar ese compromiso sin el atacante sudamericano, ajustando variantes ofensivas de último momento.

Así, el caso Borja se convierte en un recordatorio de lo frágiles que pueden ser las negociaciones incluso cuando el futbolista ya está en el país. Cruz Azul confía en destrabar el acuerdo en los próximos días, pero mientras no haya firmas, el fichaje seguirá en suspenso y bajo un manto de incertidumbre.