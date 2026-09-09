¿Qué está pasando entre Tigres y Guillermo Martínez?

Tigres mantiene abierta la posibilidad de incorporar a Guillermo 'Memote' Martínez como uno de sus últimos movimientos del mercado. Sin embargo, cuando las horas comienzan a agotarse, Víctor Manuel Vucetich puso claridad sobre una negociación que depende cien por ciento de la postura que adopte Pumas de la UNAM respecto al futuro de su delantero.

El entrenador de Tigres reconoció que ya existieron conversaciones tanto con el atacante como con su representante, dejando claro que el interés es concreto. No obstante, Vucetich señaló a los de la UNAM como el principal obstáculo para completar una operación que deberá resolverse prácticamente de inmediato.

“Sí, sí he hablado con él, con el jugador, y definitivamente que el obstáculo a lo mejor está siendo ahorita la gente de Pumas, ¿no? Que a lo mejor no lo quiere soltar”, explicó Vucetich al referirse públicamente a las gestiones realizadas por Tigres para intentar incorporar al delantero mexicano.

El problema para los regios es que prácticamente no existe margen para extender las charlas. El periodo para concretar movimientos entre clubes de la propia Liga MX concluye este miércoles a las 23:59 horas, por lo que cualquier acuerdo por Martínez necesariamente tendrá que quedar resuelto antes de la medianoche.

Charlotte FC v Pumas UNAM - Leagues Cup Phase One | Cory Knowlton/ISI Photos/GettyImages

Martínez se convirtió en una alternativa de última hora para reforzar una zona del campo que Tigres considera prioritaria. Pumas sondeó infinidad de nombres fuera de México sin poder tener el éxito deseado.

El escenario reduce dramáticamente las posibilidades para Tigres. Ya no existe tiempo para una negociación prolongada, diferencias importantes en las condiciones o cambios de postura durante los próximos días. Si Pumas mantiene firme su intención de conservar al delantero, los felinos se quedarán sin el '9' adicional que tanto desean.

Las próximas horas serán definitivas para conocer si Martínez termina convirtiéndose en el último golpe de Tigres dentro del mercado nacional o permanece en Ciudad Universitaria. Vucetich ya confirmó directamente el interés y los contactos con el futbolista, palabras que también funcionan como acto de presión.