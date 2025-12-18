Todo se estudia. Todo se analiza. Todo es posible. es que nadie garantiza que Robert Lewandowski renueve su contrato con el FC Barcelona, el cual finaliza el próximo 30 de junio de 2026.

Incluso varios clubes, entre ellos Chicago Fire de la MLS ya ha sondeado al delantero polaco en un momento en que mantiene abiertas todas las opciones de futuro. De hecho, las charlas han sido positivas y el Fire no considera que el salario del futbolista sea un obstáculo insalvable si la operación avanza, según las informaciones.

Un detalle a tener en cuenta es que más allá de dar el salto o no a los Estados Unidos o también la posibilidad de aceptar alguna de las propuestas de la Saudi Pro League son propuestas concretas para Lewandowski que, bajo ningún concepto contempla una salida en este mercado de inviernio.

La decisión de Hansi Flick de repartirle los minutos en esta temporada con Ferrán Torres llevó a repensar su lugar en el club para el delantero experimentado, que entre su edad y la consolidación de su competidor, perdió cierto terreno en la consideración del entrenador.

Por eso, los principales factores que evaluará el Barcelona para decidir el futuro de Robert Lewandowski son los siguientes:

Sus minutos y el rendimiento comparado con Ferran Torres esta temporada.

Además, la intención del club de tener la posibilidad de fichar a un delantero de primer nivel el próximo verano. También la posible salida de un peso pesado del vestuario como Ronald Araujo o Frenkie De Jong.

Desde ya que la situación financiera del club al final de la temporada será determinante. Los informes indican que el futbolista no tendrá problemas en salir si es un impedimento su renovación o el club necesita hacer caja con su salida y seguir su carrera en otro lugar, siendo la MLS y el fútbol árabe las principales alternativas.