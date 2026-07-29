¿Qué frena la salida de Erik Lira a Europa?

Erik Lira es uno de los nombres del momento en el futbol mexicano. El mediocampista de Cruz Azul tuvo un gran rendimiento en el Mundial 2026 con la selección mexicana y se encuentra en espera de una oferta para emigrar al futbol europeo.

Las semanas siguen pasando y la directiva de la Máquina Celeste todavía no recibe una propuesta formal por la carta del talentoso volante surgido de las fuerzas básicas de Pumas.

De acuerdo con el periodista Carlos Córdova, la salida de Lira se ha visto frenada por varios motivos. En primera instancia, Cruz Azul busca recibir al menos seis millones de dólares por su figura, además de un porcentaje en caso de una venta futura.

MEXICO-MEXICO CITY-FOOTBALL-FIFA WORLD CUP-ROUND OF 16-MEX VS ENG | Xinhua News Agency/GettyImages

Otro factor que juega en contra del mediocampista es su edad. Lira tiene actualmente 26 años y los clubes europeos suelen fijarse en futbolistas menores de 23 años, con el objetivo de buscar una futura ganancia en caso de una venta.

Aunque Lira se encuentra en plenitud física y cuenta con madurez mental, a su edad no tiene un gran margen de crecimiento y difícilmente dejará una ganancia económica en una transferencia futura.

‼️Lira vale 14 mddlls, Cruz Azul quiere arriba de 6 mddlls con porcentaje de venta futura. Venderlo en 3 sería muy fácil, pero jamás aceptaría la Directiva. En contra de Lira está la edad, ya que muy pocos llegan con 26 años a Europa, por eso ha dilatado tanto esa negociación. https://t.co/tnQ20oSHGD — 𝐂𝐚𝐫𝐥𝐨𝐬 𝐂ó𝐫𝐝𝐨𝐯𝐚 🧔🏻‍♂️ (@cordova_sports) July 28, 2026

¿Erik Lira fichará con el AS Mónaco? Esto es lo que se sabe

El pasado fin de semana, tras conseguir el título del Campeón de Campeones, Erik Lira declaró a la cadena TUDN que su sueño es jugar en el Viejo Continente y que ya había pláticas avanzadas con un equipo, aunque este todavía no había hecho una oferta formal por sus servicios.

Mexico v England: Round Of 16 - FIFA World Cup 2026 | Darrian Traynor/GettyImages

Según un reporte del periodista Gibrán Araige, el equipo que se habría acercado a Lira es el AS Mónaco de la Ligue 1. Araige reveló que el entorno del futbolista ve con buenos ojos jugar en este equipo y que falta definir algunos detalles para llegar a un acuerdo.

El principal obstáculo en este momento para que Lira fiche con el Mónaco es la necesidad de liberar una plaza de extracomunitario. Todo apunta a que el equipo del principado venderá al senegalés Lamine Camara al Newcastle United y que el jugador mexicano ocuparía su lugar.