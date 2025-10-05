¿Qué jugador del Real Madrid está en el radar del Arsenal?

El Arsenal continúa rastreando el mercado en busca de talento joven, motivo por el cual ha puesto sus ojos en una de las perlas defensivas del Real Madrid.

Según informó el medio Relevo, los Gunners y el Bayer Leverkusen alemán se perfilan como los principales interesados en el fichaje de Víctor Valdepeñas, conocido futbolísticamente como Valde, un prometedor zaguero de apenas 18 años formado en La Fábrica.

Quien se desempeña principalmente como central zurdo, también puede adaptarse al lateral izquierdo, una versatilidad que ha despertado el interés del entrenador de los londinenses, Mikel Arteta, quien busca futbolistas con capacidad para cubrir múltiples demarcaciones.

Arsenal have been scouting teenage Real Madrid defender Victor Valdepenas 'for months,' according to @FabrizioRomano 🇪🇸 pic.twitter.com/xPlAObJKRF — Football Transfers (@Transfersdotcom) October 4, 2025

Es cierto que el Arsenal ya cuenta con jugadores de perfil similar como Riccardo Calafiori, Piero Hincapié y el joven Myles Lewis-Skelly; este último siendo el único que sólo actúa de lateral/carrilero zurdo; sin embargo, sumar a Valde daría un fondo de armario impresionante a la entidad del Emirates, de cara al futuro a mediano y largo plazo.

Por otro lado, el periodista Fabrizio Romano confirmó que los londinenses llevan tiempo siguiendo de cerca al defensor merengue, quien aún no ha debutado oficialmente con el primer equipo, pero había sido convocado por el antiguo entrenador Carlo Ancelotti, para el duelo liguero de la temporada pasada ante Villarreal, en marzo. Claro está, el grueso de los minutos del futbolista madrileño los acumula entre el Castilla y el C.

Mientras tanto, el joven defensa amplió su contrato con el Madrid en octubre de 2024, extendiendo su vínculo hasta 2029; un detalle que complica cualquier posible salida, a no ser que el Arsenal, el Leverkusen u otra divisa realicen una jugosa oferta a la Casa Blanca, quien de cualquier manera buscaría conservar una opción de recompra.

El interés del conjunto londinense en Valde llega en un contexto en el que el Real evalúa una futura reestructuración defensiva, ante la incertidumbre sobre la continuidad para la siguiente campaña de David Alaba, Antonio Rüdiger y Raúl Asencio. Entre los nombres en la agenda merengue figuran Ibrahima Konaté, del Liverpool, y Dayot Upamecano, del Bayern Múnich; dos casos de centrales que acaban contrato el próximo 30 de junio.