¿Qué jugador podría salir de Cruz Azul para lograr el fichaje de Roberto Alvarado?

Roberto Alvarado escribió su nombre con letras doradas en la historia reciente de Cruz Azul. El atacante mexicano fue una pieza fundamental en el equipo que rompió la maldición de 23 años sin título de Liga MX. Su participación en aquel campeonato del Guardianes 2021 lo convirtió en uno de los jugadores más queridos por la afición celeste.

Tras levantar el título, Alvarado decidió dar un paso al costado y dejar al club capitalino para firmar con las Chivas de Guadalajara. Desde entonces, su regreso ha sido un deseo constante dentro de distintas gestiones del club. La directiva actual, liderada por Iván Alonso, no es la excepción. Aunque hasta ahora no ha logrado concretar su vuelta, el plan para este invierno está en marcha, y ya hay un jugador que sería sacrificado para hacer espacio.

Dentro de La Noria, el área deportiva contempla la baja del polaco Mateusz Bogusz. El exjugador de LAFC no ha dado el rendimiento esperado desde su llegada. Siendo este el caso, la directiva analiza seriamente su salida en el próximo mercado de invierno. El objetivo es liberar una plaza en el plantel y obtener recursos que faciliten el fichaje del 'Piojo'.

Van por Roberto Alvarado La paciencia en La Noria parece agotarse tras varios partidos sin tener impacto en el equipo y un rendimiento irregular de Mateusz Bogusz, la directiva de Cruz Azul ya analiza reforzar el ataque para el Clausura 2026.



Bogusz y Alvarado tienen perfiles similares: ambos son extremos que juegan a perfil cambiado, buscando cerrarse hacia el centro para generar peligro. La gran diferencia es que el europeo es diestro, mientras que Roberto es zurdo. A pesar de que el polaco tiene talento —y Cruz Azul pagó una suma importante por su fichaje—, su adaptación a la vida en la Ciudad de México ha sido complicada, lo que ha afectado su rendimiento en la cancha.

Tanto el cuerpo técnico como la directiva coinciden en que sustituir a Bogusz por Alvarado sería un movimiento que mejoraría la calidad del equipo. El club está convencido de que el regreso del 'Piojo' puede ser clave para fortalecer al plantel en la recta final de la temporada. Todo dependerá de cómo se mueva el mercado este invierno.