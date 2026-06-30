¿Qué lado del cuadro del Mundial 2026 es el más difícil? Análisis de los dos caminos hacia la final

El Mundial 2026 ha sido área de debate en si misma por un montón de sentidos. Desde el momento en el que se realizó el sorteo, allá por diciembre de 2025, quedó claro que los emparejamientos en las eliminaciones directas iban a ser objeto de muchas conversaciones, análisis y suspicacias.

Hay algo que es cierto y concreto: los resultados de la fase de grupos fueron los que resolvieron que los 16avos de final se jueguen de esta manera, con "finales adelantadas" y mitades de cuadro que parecen más fáciles que otras.

Sin embargo, algunas situaciones como el equipo suplente que dispuso Noruega ante Francia en la última jornada de la fase de grupos o el empate entre Argelia y Austria, con la insólita secuencia en los últimos minutos, nos dejaron a todos con una sensación extraña.

¿Qué lado del cuadro del Mundial 2026 es el más difícil?

Los resultados de los primeros dos días de 16avos de final han sido sorprendentes: Brasil clasificó agónicamente contra Japón en Houston, Alemania quedó eliminada por Paraguay en Boston y Países Bajos volverá temprano a casa tras perder en una loca tanda de penales con Marruecos.

Germany v Paraguay: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026 | Alexander Hassenstein/GettyImages

Llave superior

Un posible Alemania - Francia en octavos quedó en el imaginario tras la eliminación teutona a manos guaraníes, mientras que todavía existe la chance de un España - Portugal, última final de UEFA Nations League, en la próxima ronda de la Copa del Mundo.



En el mismo cuarto que lusos e ibéricos, aparece Estados Unidos, que si mantiene el buen juego mostrado en la fase de grupos perfectamente podría llegar a los cuartos de finall.

Semifinal proyectada: Francia vs España

Llave inferior

En la previa, parecía que Uruguay (o hasta España) podría haber sido rival de la Albiceleste en lugar de Cabo Verde, mientras que los de Cristiano Ronaldo malograron en la última jornada la oportunidad de ser primeros de la zona y terminaron en el lado más complejo de los emparejamientos. Podrían haber sido los contrincantes de la Scaloneta en cuartos de final, conformando así un duelo mundialista inolvidable entre Messi y Cristiano.

TOPSHOT-FBL-WC-2026-MATCH66-URU-ESP | CARL DE SOUZA/GettyImages

Si Argentina pasa de ronda, jugaría contra el ganador de Egipto - Australia, mientras que en una eventual llave de cuartos de final tendría por delante a Suiza, Argelia, Colombia o Ghana. Parece más sencillo, pero hizo los deberes para que así sea y los resultados ajenos acompañaron.

Por el otro cuarto, México e Inglaterra podrían disputar un interesante partido de octavos de final y el ganador, siempre siguiendo con cierta lógica, se las vería con Brasil en cuartos.

Semifinal proyectada: Argentina vs Brasil

Conclusión

Sobre el papel, el sector de Francia, España y Portugal parece el auténtico "lado de la muerte" del Mundial 2026. Sin embargo, la historia de los Mundiales demuestra que los cuadros rara vez llegan intactos hasta las semifinales: siempre aparece una sorpresa capaz de cambiar por completo el camino hacia la final.