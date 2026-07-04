¿Qué lado del cuadro del Mundial 2026 es más difícil? El camino de Argentina, México, Brasil, España y Francia

Con los octavos de final totalmente definidos, en Sports Ilustrated hemos decidido analizar cuál de los dos lados del cuadro es más complicado. En uno aparecen las tres grandes potencias europeas, que son Francia, Portugal y España, mientras que en el otro se erigen los tres grandes combinados nacionales del fútbol sudamericano, que serían Argentina, Brasil y Colombia. Si no fuese por la presencia de Inglaterra en la parte derecha del cuadro podríamos estar hablando de una mini Eurocopa en el margen izquierdo y una pequeña Copa América en el derecho:

Sector izquierdo

Spain v Austria: Round of 32 - FIFA World Cup 2026 | Harry How/GettyImages

Francia vs Paraguay

Marruecos vs Canadá



España vs Portugal

EEUU vs Bélgica

En este lado del cuadro encontramos a las tres grandes potencias europeas. Todos divisamos unas posibles semifinales entre Francia y el ganador del España contra Portugal, pero no nos podemos olvidar de la selección marroquí. El combinado africano es uno de los equipos contra los que nadie quiere jugar. Buen nivel con balón, sin balón y una capacidad espectacular para soportar todos los minutos del partido a un ritmo altísimo

Toda apunta a que Francia podrá vencer su eliminatoria sin problema, pues aunque Paraguay consiguió eliminar a Alemania, la selección francesa es la que ha mostrado el nivel más alto en esta copa del mundo. Marruecos tampoco debería contar con demasiados impedimentos para vencer a una Canadá que se clasificó a octavos ganando en el último minuto a Sudáfrica.

El España vs Portugal es sin ningún tipo de duda el mejor partido de la ronda de octavos de final. Los españoles cuentan con el precedente positivo que se dio en el Mundial de 2010, cuando ambos combinados se enfrentaron en los octavos de final, y la selección española acabó venciendo el partido y el torneo. El equipo de Luís de la Fuente aún no ha encajado ningún gol y parece ligeramente favorito.

En el último partido, pese a lo que pueda parecer, el favorito es Estados Unidos. Bélgica logró vencer a una gran Senegal, pero los americanos vienen pisando fuerte y venciendo sus partidos sin dejar duda alguna.

Sector derecho

England v Congo DR: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026 | Eddie Keogh - The FA/GettyImages

Noruega vs Brasil

Inglaterra vs México



Argentina vs Egipto

Colombia vs Suiza

En este lado del cuadro pueden quedar unos cuartos de final preciosos. A pesar de lo que podía parecer antes del inicio del torneo, Brasil se está postulando como una de las favoritas, y jamás podemos olvidarnos de la Argentina de Leo Messi o la Inglaterra de Kane.

Noruega y Brasil se enfrentan en un partido por todo lo alto en el que los nórdicos tratarán de lograr que pasen pocas cosas en el encuentro, y es que parece la única vía de contener a una selección carioca acostumbrada a disponer de multitud de ocasiones a lo largo de los partidos.

Inglaterra no es tan favorita para vencer a México. Los ingleses no están terminando de convencer a pesar del nivelazo mostrado por sus dos grandes estrellas; Harry Kane y Jude Bellingham. México continúa sin encajar un solo gol.

En la parte inferior del sector derecho es muy probable que nos encontremos con un precioso duelo entre Argentina y Colombia en los cuartos de final. Por el estilo de juego parecido de estas dos selecciones, este posible enfrentamiento podría llegar a ser el partido más divertido de todo el campeonato.

Conclusión

Ambos lados del cuadro cuentan con un nivel altísimo, y es que en unos octavos de final de una copa del mundo ya no queda ninguna selección que no esté a la altura de las circunstancias.

Dicho lo cuál, a pesar de lo parejo de ambos lados es cierto que la presencia de la que ha mostrado el nivel más alto en este campeonato, que es Francia, y el espectacular duelo entre España y Portugal en unos octavos de final, nos harían decantarnos por la parte izquierda del cuadro.